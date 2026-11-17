Господин Кръстев, как определяте Бюджет 2027?

Съюзът за стопанска инициатива, който аз ръководя, изрази принципна подкрепа във връзка с обявения проектобюджет за 2027 година. Това се дължи главно на промяната на някои неща, които ние дългогодишно сме определяли като вредни. Има наченки на фискална консолидация. За съжаление, те не са достатъчно смели и не са достатъчно категорични, така че да доведат до по-добра картина в състоянието на публичните финанси още в първата година на управление и първият редовен бюджет, който това правителство изготвя.

Казвате, Съюзът дава частична подкрепа?

Принципна подкрепа за духа, така да се каже, на бюджета, като в подробното становище, което сме изпратили до медиите, се отбелязва с кои неща в бюджета сме съгласни и с кои - не сме съгласни.

Кои са пробойните в бюджета?

Пробойните в бюджета е състоянието на публични финанси като цяло, тъй като ние виждаме, че имаме дефицит, който надхвърля законно установения праг в Закона за публични финанси, именно 3%. Също така имаме традиционно раздута разходна част, която не е достатъчно свита, макар че в рамките на този бюджет са записани в абсолютно число малко по-низки разходи, отколкото в предходния бюджет през 2026 година. Това се дължи главно на прекратяването на Плана за възстановяване и устойчивост и на свиване на капиталните разходи, които знаем, че са най-висока добавена стойност от разходите, които прави държавата. В същото време разходите за социални плащания и за бюджетна издръжка отново растат, както всяка година. И това е причината ние да не успеем да направим по-смела фискална консолидация още през 2027 година.

Също така притеснителното е, че България продължава да разчита изключително много на емитиране на дългови емисии, за да обслужва своите плащания, включително и ликвидност, черпи от емитирането на дълг, което създава структурни рискови и структурни проблеми за българската икономика, доколкото тя зависи от публичните финанси. Ако погледнем през 2025 година, разходите за обслужване на външния ни дълг са били около 700 милиона евро на година, като към 2029 година те се предвиждат да бъдат над 2,3 милиарда евро, което е 1,4% от брутния вътрешен продукт. Това означава, че финансирането на един цял сектор от българската икономика, като да кажем земеделие, това е аграрният сектор, ние ще го дадем за една година под формата на лихви във връзка с дългът, който тегне. Това естествено няма как да ни радва и няма как да ни предизвиква притеснение.

А възможно ли е България да се справи без нов дълг?

Категорично не, тъй като са записани плащания, които няма как да бъдат обслужени от приходната част в бюджета. Тези плащания са записани в предходните години. Голяма част от тях продължават, макар че автоматизмите, които предишни Народни събрания, съответно - предишни правителства записваха в бюджета, са стопирани за 2027 година. Надявам се те да отпаднат категорично и от нормативната уредба в законите, в които са записани през следващата година. Слава Богу, поне през 2027 година тези автоматизми няма да се прилагат. Но въпреки това и въпреки ръста на приходната част, който е рекорден всяка година, разходната част става прекалено раздута и съответно няма как да успеем да се справим без емитиране на нов дълг.

Кои предишни правителства визирате, дали може да ги назовете?

От 2019 година, която е последната нормална фискална година за българските публични финанси, правителствата започнаха да правят редица глупости. Ако говорим за счупване на правила, да кажем - за Швейцарското правило, то веднъж е нарушавано и е нарушавано в полза на българските пенсионери. През 2020 година беше нарушено с извънредното увеличаване на пенсиите. Това обаче увеличи и базата, върху която се изчисляват пенсиите на българските пенсионери. И съответно виждаме, че през 2027 година бюджетът на Националния осигурителен институт (НОИ) е близо 3 пъти по-голям, отколкото е бил през 2019 година. За тези 5-6 години българските пенсионери не са забогатяли 3 пъти, което означава, че парите на калпак, които се хвърлят, когато не са рентабилни, когато не са изработени от реалната икономика, не просто не помагат, а по-скоро вредят, тъй като предизвикват допълнителен ценови натиск, предизвикват допълнителна инфлация и предизвикват проблеми за публичните финанси, които в един момент се компенсират или чрез емитиране на дълг, или с повишаване на данъчната и административна тежест върху бизнеса и домакинствата, така че да могат да бъдат обслужени тези плащания.

Кои са добрите страни на проектобюджета?

Това, което забелязваме с положителен характер и в бюджет 2027 е, че основните данъци не се пипат. Естествено, пък има извънредни данъци ад хок, които Съюзът за стопанска инициатива и в частност аз не одобряваме и сме разписали защо.

Имате предвид данък свръхпечалба?

Имам предвид извънредното облагане на конкретни сектори от българската икономика, които политиците неправилно наричат свръхпечалба. Източникът на тази идея идва от извънредното облагане на енергийния най-вече сектор и в частност финансовия сектор в различни държави от Европейския съюз във връзка с енергийната криза, която настъпи през 2022 година. На английски windfall tax, на български по някаква причина сме го превели като свръхпечалба. Това извънредно облагане обаче изисква да има извънредна причина за предизвикване на печалбата на конкретни сектори. Нито в банковия сектор, нито в сектора за застраховане, нито в сектора на телекомите, нито в сектора на хранителните вериги ние забелязваме извънредност в тяхната печалба и извънредност в начина, по който оперира. Напротив, това са едни устойчиви, очевидно успешни бизнес модели, които във връзка с нарастващата инфлация и във връзка с ниската база, тъй като за база за този данък се взимат предходните 5 години, ние виждаме, че през предходните 5 години имахме изключително и замразяване на икономическата активност по време на COVID. Държавно обусловено замразяване. Съответно, генерирането на печалба, която е нездравословна за тези сектори, изведнъж се припознава като свръх, макар да липсва основание за такова нещо. Съответно, те се облагат допълнително. Не смятам, че това нещо ще доведе до траен позитивен ефект както за бюджета и за публичните финанси, така и за самите сектори. Тъй като знаете, че бизнесът ще пренасочи тази тежест към своите крайни потребители. Така е устроена пазарната икономика и в крайна сметка хората, на които искаме да помогнем с бюджет 2027, ще понесат и тази тежест.

Казахте, че се увеличават и социалните разходи, имаше ли възможност те да не нарастват?

Трябва да се намери баланс. Нито една политическа власт не може да дойде и да отмени всички социални придобивки, които са дадени, доколко резонни и доколко - не през последните години, просто защото тя ще бъде свалена. Затова аз не държа да критикувам изключително много политическата власт затова, че е продължила политиката на социални придобивки и на социалната държава, която е установена през последните години. Но все пак трябва да има баланс, трябва да има фискална консолидация до такава степен, че публични финанси да могат да издържат на тези социални плащания и на увеличението на заплатите в публичния и в държавния сектор.

Трябва да се приеме диференциран подход, особено по отношение на заплатите в публичния и в държавния сектор. Служителите, които създават стойност, които се представят по-добре от колегите си, които успяват да генерират по-добър продукт, независимо в коя социална система функционира, да бъдат награждавани. Техните възнаграждения да нарастват значително повече, отколкото е предвиденото на общо основание в бюджета.

Когато се говори за социални плащания, трябва да се направи внимателен анализ на системите, за които всички знаят, че има проблем. Системи, свързани с най-вече с ТЕЛК, най-вече с извънредните плащания, които държавата прави там. Имахме предходни министри, които се оплакваха, че има 700 хиляди души, които получават медицински пенсии в България и това било невъзможно. В крайна сметка работа на министрите и работа на тези подчинени е да разберат каква част от тези 700 хиляди медицински пенсии са фалшиви, нямат основания и това да бъде отстранено от системата, така че да има повече ресурс за хората, които действително се нуждаят от нея.

ТЕЛК ли имате предвид медицински пенсии, защото се говори за 800, дори за 800 и нещо хиляди?

Това е информацията, която изнасят министрите - бивши, настоящи, те трябва да направят анализа, те трябва да покажат до каква степен тези медицински пенсии са реални, до каква степен има някакъв елемент на фалшификация там и този елемент естествено да бъде отстранен. Също важи за всяка една система в страната, която функционира. Независимо дали говорим за обществени поръчки, за социални плащания, за медицински плащания във връзка с бюджета на Националната здравноосигурителна каса, трябва устойчиво да се работи за отстраняване на тези нередности, така че да има повече ресурс за тези системи, без да се натоварва допълнително българското общество, за да ги финансира.

Как да се определя минималната работна заплата? Къде може да се срещнат исканията на синдикати и на работодатели?

Когато говорим за реална реформа, тя трябва да включва дългосрочна визия. Аз вече споменах, че няма как за реформа да се смята увеличението на калпак на заплати в публичния сектор. Аз не смятам и не искам да обиждам хиляди учители, хиляди служители в армията, хиляди служители в правоохранителната, включително полицаи, затова, че всеки един от тях, когато е на една и съща длъжност и когато е с един и същи стаж, означава, че получава едно и също възнаграждение без оглед на това как той се представя в своята дейност. Това, като модел на финансиране на публичния и на държавния сектор, трябва да отпадне. Важи, между другото, и за всички служители в министерството, държавни агенции. Хората, които са способни, хората, които създават стойност, трябва да бъдат награждавани и да бъдат стимулирани да се развиват. Когато те се развиват, естествено ще се достигат и до по-високи постове, където самата система ще бъде обслужвана по-добре от тях. А колкото до механизма за минимална работна заплата (МРЗ), този компромис, който е въведен с новите критерии, по които се задават горна и долна граница, е далеч по-добър, отколкото предходно съществуващата формула, тъй като тя беше твърда. Нивото на средната работна заплата 50% от него Министерският съвет просто трябваше да го одобри.

Сега решението в крайна сметка остава политическо. Критериите се използват като референтни стойности, които да определят долна и горна граница. Но в крайна сметка това, което трябва да се случва, политиците, сядайки и анализирайки тези критерии, да определят какъв е адекватния размер на минималната работна заплат. Целта е хем то да обслужва хората, които реално получават такова възнаграждение, хем в крайна сметка да не чупи публичните финанси, тъй като знаем, че до голяма степен и доста социални плащания са свързани с нивото на минималната работна заплата. Тъй че, както и в становището сме си отбелязали, изразяваме принципна подкрепа за новия механизъм, тъй като действително той надгражда над досега съществуващия такъв.