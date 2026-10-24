Тръмп премахва част от митата върху канадски стоки дни преди изборите в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за премахване на 50-процентните мита върху определени канадски стоки, сред които земеделско оборудване и опаковъчни материали. Промените ще влязат в сила на 30 октомври - четири дни преди междинните избори в САЩ, предаде Ройтерс.

Решението може да даде политическо предимство на републиканската сенаторка Сюзън Колинс, която се бори за нов мандат в щата Мейн срещу кандидата на демократите Трой Джаксън. Икономиката на щата е тясно свързана с тази на Канада, а търговските отношения със съседната страна са важна тема в предизборната кампания.

Според Белия дом от митата ще бъдат освободени шперплатови плоскости, някои хартиени продукти, машини и хладилни инсталации, опаковъчни каси и картонени кутии, както и пресни и сушени водорасли.

В същото време Тръмп добави други канадски стоки към списъка на облаганите с мита продукти. Сред тях са килими, бои, шампоани, какао на прах, дървени ковчези, пръчици за сладолед, климатици, фризери, принадлежности за стрелба с лък и канута.

Колинс приветства решението и заяви, че облекченията ще бъдат от полза за производителите на боровинки, картофи, ябълки и морски водорасли в Мейн.

"Много от нашите земеделски стопани и производители разчитат на специално оборудване, опаковъчни материали и други продукти от Канада", посочи тя.

Сенаторът демократ Рон Уайдън определи решението като "отчаян опит в последния момент" за спасяване на политическата кариера на Колинс. Нейният съперник Трой Джаксън от своя страна обвини Тръмп, че търговската му политика е направила живота на жителите на Мейн по-труден и по-скъп.

Мейн и Мичиган са сред северните американски щати, чиито икономики са тясно обвързани с Канада. Изборните надпревари за сенатските места в двата щата са от значение за републиканците, които се стремят да запазят мнозинството си в горната камара на Конгреса.

През август Тръмп наложи 50-процентни мита върху канадски внос на стойност 20 млрд. долара, а Отава отговори с ответни мерки. В петък американският президент заяви, че канадското правителство работи за постигането на търговско споразумение.

След намесата на републиканския сенатор от Канзас Роджър Маршал, който също се бори за преизбиране, Тръмп се отказа и от заплахата си да изключи канадския самолетостроител "Бомбардие" (Bombardier) от американския пазар.

Ден по-рано американският президент заяви, че канадската компания ще инвестира 270 млн. долара в САЩ, няколко дни след като оттегли намерението си да забрани дейността ѝ в страната.