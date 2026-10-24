Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Тръмп премахва част от митата върху канадски стоки дни преди изборите в САЩ

Тръмп премахва част от митата върху канадски стоки дни преди изборите в САЩ
Снимка: AP/БТА

Решението облекчава производители в щата Мейн и може да подкрепи кампанията на републиканската сенаторка Сюзън Колинс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за премахване на 50-процентните мита върху определени канадски стоки, сред които земеделско оборудване и опаковъчни материали. Промените ще влязат в сила на 30 октомври - четири дни преди междинните избори в САЩ, предаде Ройтерс.

Решението може да даде политическо предимство на републиканската сенаторка Сюзън Колинс, която се бори за нов мандат в щата Мейн срещу кандидата на демократите Трой Джаксън. Икономиката на щата е тясно свързана с тази на Канада, а търговските отношения със съседната страна са важна тема в предизборната кампания.

Според Белия дом от митата ще бъдат освободени шперплатови плоскости, някои хартиени продукти, машини и хладилни инсталации, опаковъчни каси и картонени кутии, както и пресни и сушени водорасли.

В същото време Тръмп добави други канадски стоки към списъка на облаганите с мита продукти. Сред тях са килими, бои, шампоани, какао на прах, дървени ковчези, пръчици за сладолед, климатици, фризери, принадлежности за стрелба с лък и канута.

Колинс приветства решението и заяви, че облекченията ще бъдат от полза за производителите на боровинки, картофи, ябълки и морски водорасли в Мейн.

"Много от нашите земеделски стопани и производители разчитат на специално оборудване, опаковъчни материали и други продукти от Канада", посочи тя.

Сенаторът демократ Рон Уайдън определи решението като "отчаян опит в последния момент" за спасяване на политическата кариера на Колинс. Нейният съперник Трой Джаксън от своя страна обвини Тръмп, че търговската му политика е направила живота на жителите на Мейн по-труден и по-скъп.

Мейн и Мичиган са сред северните американски щати, чиито икономики са тясно обвързани с Канада. Изборните надпревари за сенатските места в двата щата са от значение за републиканците, които се стремят да запазят мнозинството си в горната камара на Конгреса.

През август Тръмп наложи 50-процентни мита върху канадски внос на стойност 20 млрд. долара, а Отава отговори с ответни мерки. В петък американският президент заяви, че канадското правителство работи за постигането на търговско споразумение.

След намесата на републиканския сенатор от Канзас Роджър Маршал, който също се бори за преизбиране, Тръмп се отказа и от заплахата си да изключи канадския самолетостроител "Бомбардие" (Bombardier) от американския пазар.

Ден по-рано американският президент заяви, че канадската компания ще инвестира 270 млн. долара в САЩ, няколко дни след като оттегли намерението си да забрани дейността ѝ в страната.

Още по темата

Канада отвърна на Тръмп с мита за близо 20 млрд. долара върху американски стоки

Канада отвърна на Тръмп с мита за близо 20 млрд. долара върху американски стоки

Търговската война се изостря: Канада налага мита на американски стоки

Търговската война се изостря: Канада налага мита на американски стоки

Тръмп вдига до 50% митата за автомобили, части и стомана от Канада от 2027 г.

Тръмп вдига до 50% митата за автомобили, части и стомана от Канада от 2027 г.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Три танкера с руски дизел пътуват към Северна Америка

Три танкера с руски дизел пътуват към Северна Америка

"Булгаргаз" покани спешно Васил Терзиев на среща

"Булгаргаз" покани спешно Васил Терзиев на среща

Над 180 000 работни места са съкратени заради изкуствения интелект по света през 2026 г.

Над 180 000 работни места са съкратени заради изкуствения интелект по света през 2026 г.

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

Предлагат на търг бившия бургаски РУМ с начална цена като на сергия

Предлагат на търг бившия бургаски РУМ с начална цена като на сергия

Водещи

Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

  • Преди 11 минути
Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

Моуриньо преди Ел Класико: Реал Мадрид с мен печели титли

  • Преди 14 минути
Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

  • Преди 17 минути
Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Повреда на локомотив спря влаковете през Централна гара София

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

Четирима загинали при въздушен удар в Йемен, седем души са ранени при друга атака

  • Преди 31 минути
Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

Google изсече 250 000 дървета във Финландия за изграждането на центрове за данни за ИИ

  • Преди 41 минути
Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

Правосъдното министерство и нотариусите обединяват усилия срещу имотните измами

  • Преди 44 минути
Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

Инфантино отхвърли призивите за оставка: Световният футбол е зад мен

  • Преди 48 минути
България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

България и Унгария обсъдиха енергийното сътрудничество и сигурността в Черноморския регион

  • Преди 50 минути
Украйна: Starlink отново работи пълноценно

Украйна: Starlink отново работи пълноценно

  • Преди 59 минути
Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

Тревожни данни: Всяко седмо дете в България се сблъсква с психични трудности

  • Преди 1 час
Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

  • Преди 1 час
Подготвят законови промени срещу имотните измами

Подготвят законови промени срещу имотните измами

  • Преди 1 час
Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

  • Преди 1 час
Тръмп премахва част от митата върху канадски стоки дни преди изборите в САЩ

Тръмп премахва част от митата върху канадски стоки дни преди изборите в САЩ

  • Преди 1 час