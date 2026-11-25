Случаят със сексуалното посегателство над непълнолетно момиче в София, смъртта на Ивана от Благоевград и убийството на Георги Кузев в Пловдив поставят тревожни въпроси за агресията сред подрастващите.

А зад тежките престъпления стоят и десетки по-малки на пръв поглед случаи на унижения, заплахи и побои, заснемани с телефони и разпространявани в интернет.

Насилието между деца отдавна не се изчерпва с обикновен конфликт между съученици или сбиване след училище.

В последните месеци България стана свидетел на случаи, в които непълнолетни са замесени в тежки престъпления, сексуални посегателства, жестоки побои и унижения, заснемани и разпространявани в социалните мрежи. Общото между тези истории е не само възрастта на участниците.

Все по-често агресията се превръща в зрелище – някой напада, други наблюдават, трети снимат, а кадрите се разпространяват в интернет.

Вместо опит да бъде спряно насилието, телефонът се превръща в камера, пред която то продължава.

Един от последните случаи, предизвикали силна обществена реакция, е разследването за сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София.

Полицията се самосезира след разпространени в социалните мрежи видеоклипове, съдържащи данни за посегателството. По информация на СДВР сигналът е получен на 17 ноември. В рамките на разследването са задържани четирима младежи – трима непълнолетни и един пълнолетен. На тримата непълнолетни са повдигнати обвинения и са наложени мерки „задържане под стража“. По данни на полицията в жилището, където се е случил инцидентът, са присъствали общо 13 младежи – девет момчета и четири момичета. Разследващите са иззели и газов пистолет, който се вижда в разпространените записи, както и телефон, свързан с участник в случая.

Още по-тревожно е, че в хода на работата са установени данни за друго посегателство над момиче, извършено на 21 септември.

Проверяват се и обстоятелствата около посещение на полицейски патрул на адреса в нощта на инцидента. Така случаят вече не поставя въпроса само за поведението на конкретни младежи, а и за присъствието на останалите – тези, които са наблюдавали, снимали или са знаели за случващото се.

Трагичният случай с 16-годишната Ивана Стойнева от Благоевград също върна на дневен ред темата за тормоза сред децата и реакцията на възрастните.

Момичето загина в края на май след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал „Струмско“. Семейството ѝ настоява за справедливост и поставя въпроси за преживяното от нея преди смъртта ѝ. Както по-рано писахме - съдебномедицинската експертиза е установила травми, получени преди смъртта на момичето, а в пробите ѝ не са открити следи от наркотици и алкохол. Близките ѝ продължават да търсят отговори за обстоятелствата около трагедията. Случаят на Ивана е болезнен пример за това колко важно е сигналите за тормоз, унижение и насилие над деца да не бъдат подценявани.

Още по-тежък е случаят с убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив през лятото тази година.

За престъплението, извършено на 4 август, бяха обвинени общо осем непълнолетни. По данни на прокуратурата младежите са действали в съучастие, а обвинението е за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Според информацията, представена в съда, част от обвиняемите са признали, че са нанасяли удари на мъжа. Случаят придоби допълнителна тежест и заради данните, че младежите са подражавали на групи, представящи се за „ловци на педофили“. Общо десет младежи на възраст между 14 и 17 години са били задържани във връзка със случая, като обвинения са повдигнати на осем от тях. Това престъпление показва колко опасно може да стане груповото насилие, когато агресията се оправдава с претенции за самоуправство, „наказание“ или раздаване на справедливост.

Не всички случаи на агресия между деца завършват с тежки наранявания или смърт. Но именно по-малките инциденти често показват как се формира среда, в която унижението и насилието се приемат за нещо нормално.

През април в Пловдив беше проверен случай, при който тийнейджърка нападнала по-малко момиче, удряла го с шамари и ритници, докато други деца снимали случващото се. Побоят бил прекратен след намесата на друг ученик.

През септември в центъра на Пловдив 13 деца на възраст между 13 и 15 години участвали в масово сбиване.

Конфликтът започнал в социалните мрежи между две момчета, а след случайна среща в търговски център прераснал в саморазправа между две групи. След намесата на охраната децата се срещнали отново навън и боят продължил.

Подобни кадри не са изолирани. В социалните мрежи периодично се появяват видеа с побои между ученици, унижения, заплахи и физическа саморазправа. Понякога участниците са момчета, друг път – момичета.

Често около тях има други деца, които не се намесват, а снимат. Така насилието получава втора публика – тази в интернет. За пострадалото дете последствията не приключват с физическата болка. Видеото може да остане онлайн, да бъде препращано и гледано от стотици или хиляди хора, превръщайки унижението в продължително преживяване.

Поредицата от инциденти поставя сериозни въпроси за средата, в която растат подрастващите. Как се реагира, когато ученик системно унижава свой съученик? Кой носи отговорност, когато побой се случва пред училище или в междублоково пространство? Защо свидетелите често предпочитат да снимат, вместо да потърсят помощ? И колко дълго възрастните могат да приемат подобни прояви като „детски работи“?

Отговорността не може да бъде прехвърлена единствено върху училището или родителите. Необходима е координация между семейството, образователната система, социалните служби, полицията и институциите за закрила на детето.

Важни са не само санкциите след тежък инцидент, но и ранното разпознаване на агресивното поведение, подкрепата за пострадалите и работата с децата, които упражняват насилие.

Защото между подигравката, заплахата, унижението и физическото посегателство понякога има само една крачка. А когато никой не реагира, тази крачка може да бъде направена отново и отново.

За днес - 25 ноември от 18:30 часа пред Съдебната палата в София е обявено шествие под надслов „Нито една повече“.

То се провежда в Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените и на фона на обществената реакция след разкритията за сексуалното посегателство над непълнолетно момиче в столицата.

Протестът е част от по-широкия обществен призив за защита на жените и момичетата от насилие.

Насилието между деца не е просто проблем на училището, нито само на отделното семейство. То е въпрос на обществена отговорност. И не бива да чакаме следващото видео, следващия побой или следващата трагедия, за да започнем да говорим за него.