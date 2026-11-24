Норвегия е най-добрата страна в света за пенсиониране през 2026 г. Това показва годишният Global Retirement Index на Natixis, който оценява 40 държави по 18 показателя, свързани със здравеопазването, финансовата сигурност, качеството на живот и материалното благосъстояние.

Скандинавската държава оглавява класацията с общ резултат от 83%. Тя заема първо място по сигурност при пенсиониране и трето по здравеопазване и качество на живот. По отношение на финансите за пенсиониране Норвегия е на осма позиция.

Второто място е за Ирландия с резултат от 81%. Страната е лидер по показателя финанси за пенсиониране за трета поредна година, като сред основните ѝ предимства са сравнително ниският държавен дълг и по-младото население.

Първите пет места са заети изцяло от европейски държави. След Норвегия и Ирландия се нареждат Нидерландия, Швейцария и Дания.

В челната десетка попадат още Австралия, Германия, Люксембург, Исландия и Чехия.

Особено впечатление прави представянето на Чехия, която изпреварва икономики като Великобритания и САЩ. Страната заема второ място по материално благосъстояние, а безработицата ѝ през септември 2026 г. е едва 2,8% - най-ниската в Европейския съюз.

Същевременно Съединените щати отбелязват сериозен спад. За последните десет години страната е загубила десет позиции и вече се нарежда на 24-то място. Сред основните причини са проблемите в здравеопазването, инфлацията и високият държавен дълг.

Още по-голямо отстъпление отчита Финландия. Само за година тя пада с 12 позиции - от 23-то на 35-то място, което е най-слабото ѝ представяне от 2013 г. насам.

Въпреки това Финландия остава лидер по качество на живот и щастие. Основният проблем е материалното благосъстояние, като страната отчита високи нива на безработица сред участниците в изследването.

Предизвикателства има и пред Япония, където застаряването на населението създава все по-сериозен натиск върху пенсионната система. През 2025 г. близо 29,4% от японците са били на възраст 65 или повече години, което означава по-малко работещи спрямо броя на пенсионерите.

България не е сред 40-те държави, включени в тазгодишното изследване. Поради това не може да бъде направено пряко сравнение между условията за пенсиониране у нас и тези в останалите страни.