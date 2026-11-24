Радина Кърджилова е сред новите лица в шестия сезон на "Под прикритие“. В сериала актрисата влиза в ролята на Виктория Влашка – съпругата на подземния бос Антон Влашки, познат като Тони Амигото.

В интервю за Lifestyle.bg Кърджилова разказва за професионалните предизвикателства, свързани с изграждането на персонажа, който се различава както от предишните ѝ роли, така и от самата нея.

За да получи ролята, актрисата преминава през продължителен кастинг, по време на който дори се съмнява, че ще бъде сред фаворитите на екипа.

Зад привидно повърхностното и провокативно поведение на Виктория се крие сложен характер, белязан от преживяванията в миналото.

"Тя е съвкупност от всичкото и нищото, тя е и по вертикала, и по хоризонтала. Движи се по тънък лед, при това на токчета“, описва героинята си Кърджилова.

Сред най-големите предизвикателства за актрисата е да се доближи максимално до персонажа, без да го превръща в гротеска. Подготовката за ролята включва наблюдения и изследване на начин на живот, далечен от нейния собствен.

Кърджилова признава, че склонността на Виктория да поема рискове едновременно я привлича и плаши. Тя загатва и за предателство в миналото на героинята, като посочва, че развитието на сюжета ще разкрие повече за мотивите и поведението ѝ.

Според актрисата успехът на "Под прикритие“ се дължи на сценария, режисурата, актьорските превъплъщения и силното киноприсъствие. Участието си в сериала тя определя като отговорност и възможност за професионално развитие.

Успоредно с работата си в телевизионната продукция Кърджилова се превъплъщава в ролята на съдия Джесика Паркс в театралната постановка "Inter Alia“. Макар световете на престъпността и правосъдието да изглеждат противоположни, актрисата открива между тях общи въпроси, свързани с човешките избори, морала и личния интерес.

"Нито законът, нито престъплението съществуват във вакуум - зад тях стоят човешки съдби, мотиви, страхове и слабости“, посочва тя.

В "Inter Alia“ Кърджилова си партнира с Пламен Димов, с когото са заедно и извън театралната сцена.

Сред следващите професионални проекти на актрисата е постановката "Фани и Александър“ по едноименния филм на Ингмар Бергман в Народния театър "Иван Вазов“, под режисурата на Линус Тунстрьом. Тя споделя и за предстоящ съвместен проект с Теодора Духовникова, без да разкрива подробности.

На въпроса коя е най-важната роля в живота ѝ извън сцената и снимачната площадка, Кърджилова отговаря:

"Да съм близо до децата ми. Не искам да играя роля. Искам да съм с тях и в трудните, и в най-щастливите им моменти.“