Чехия се класира за полуфиналите на Купа “Дейвис”, след като победи Канада с 2:0 в първия четвъртфинал на мъжкото отборно първенство по тенис. В следващия кръг чехите ще срещнат победителя от двубоя между домакина Италия и Република Корея.

Томаш Махач даде аванс на Чехия с победа над Лиъм Драксъл с 6:2, 3:6, 6:2 за 1 час и 55 минути. Чехът поведе с 4:0 в първия сет, но във втория Драксъл проби за 4:2 и затвърди преднината си, след като спаси три поредни точки за пробив. В решителната част Махач спечели подаването на канадеца за 4:2, а с още един пробив затвори мача.

Иржи Лехечка осигури класирането с победа над Феликс Оже-Алиасим със 7:6(4), 6:2. В първия сет двамата запазиха подаванията си, като Лехечка спаси девет точки за пробив, а канадецът - три. Чехът взе тайбрека със 7:4, след което поведе с 3:0 във втория сет и задържа преднината си до края.