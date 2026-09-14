Драгомир Заков прие националите преди решителния сблъсък с Дания за Купа "Дейвис"

Посланикът на България в Кралство Дания Драгомир Заков прие националния ни отбор по тенис преди предстоящия двубой срещу Дания от Световна група I на Купа "Дейвис".

Заков пожела успех на българските тенисисти и подчерта, че присъствието на националите в Дания има важно значение за положителния имидж на България. Той отбеляза още, че в страната живее значителна българска общност и изрази увереност, че отборът ще се радва на сериозна подкрепа от трибуните.

Президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков и капитанът Валентин Димов връчиха на посланика фланелка с подписите на националите, специално изработен флаг за срещата и символична чиния от троянска керамика.

Българският тим продължава подготовката си за сблъсъка. В понеделник "трикольорите" проведоха тренировка на кортовете на местен тенис клуб, а от вторник започват занимания в зала "Ройъл Стейдж" в Хилерьод, където ще се играе срещата на 18 и 19 септември.

Двубоят е от изключително значение за България. При победа националният отбор ще се завърне в Световната група на Купа "Дейвис", докато при загуба ще трябва да играе през февруари за оставане в Световна група I.

Капитанът Валентин Димов ще разчита на Григор Димитров, Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев. Като резерва с тима в Дания е и Иван Иванов.

В щаба са още помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов и масажистът Любомир Панев.