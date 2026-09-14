Нико Ковач отряза слуховете за ново завръщане на Джейдън Санчо в Дортмунд

Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач отхвърли информациите, че клубът може отново да привлече Джейдън Санчо.

26-годишният англичанин е без отбор, след като договорът му с Манчестър Юнайтед изтече през лятото. За последно той игра под наем в Астън Вила, но не успя да се наложи в състава на Унай Емери.

В Германия се появиха информации, че завръщане в Дортмунд не е изключено, но Ковач категорично охлади спекулациите.

"Мисля, че направихме много добър трансферен прозорец. В отлична позиция сме. Съставът вече е доста голям. Разполагаме с 26 полеви футболисти, много от които са млади", заяви наставникът след победата с 3:0 над Падерборн.

Попитан директно за евентуално привличане на Санчо, Ковач бе кратък:

"Няма нужда да се занимаваме с този въпрос."

Така на този етап Борусия Дортмунд не изглежда готова да отвори вратата за ново завръщане на бившия си футболист.