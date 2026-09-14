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Хамилтън: Имах късмет, че успях да се прибера в бокса

Хамилтън: Имах късмет, че успях да се прибера в бокса
АП/БТА

Проблем със спирачките принуди седемкратния световен шампион да отпадне още след седем обиколки в Гран При на Испания

Люис Хамилтън разкри подробности за проблема със спирачките, който го принуди да се оттегли от Гран При на Испания в Мадрид още след седем обиколки.

Британецът започна да изпитва затруднения още в началото на състезанието, а малко по-късно проблемът се задълбочи до степен, в която Ферари реши да не рискува и го прибра в бокса.

"Педалът потъна. Опитахме се да го оправим от стената на боксовете, но след няколко завоя се случи отново. Нямаше смисъл да остава на пистата в такова лудо състезание. Не искахме да поемаме никакви рискове", обясни шефът на Ферари Фред Васьор.

Самият Хамилтън призна, че ситуацията е била доста по-сериозна, отколкото е изглеждала отстрани.

"Беше наистина неочаквано. Спирах за пети завой в първата обиколка и колата спираше нормално. След това педалът пропадна и влязох с много висока скорост в завоя, защото колата не спря както трябва. На следващия завой всичко се оправи и си помислих, че ще сме добре", разказа той.

По-късно проблемът се появил отново и седемкратният световен шампион вече не можел да продължи безопасно.

"Имах късмет, че успях да се прибера", призна Хамилтън.

Въпреки отпадането британецът остана оптимист за потенциала на Ферари и смята, че тимът е разполагал с автомобил, способен да се бори за победата.

"Мисля, че отборът свърши невероятна работа, така че ми е тъжно за тях, че не успяха да вземат максимален брой точки. Смятам, че днес имахме кола, с която да се борим за победа, но за съжаление просто не се получи", добави Хамилтън.

Васьор също отчете силното темпо на Ферари, но бе по-предпазлив в оценката си и посочи, че третото място вероятно е било реалистичният максимум.

"Като видите темпото на Шарл, можете да си представите, че имахме скоростта да се борим с всички. По-скоро е въпрос на позиция на пистата. Честно казано, днес беше изключително трудно да се изпреварва", каза французинът.

Отпадането сложи край на серията на Хамилтън от завършени всички състезателни обиколки през сезон 2026 и бе първото му незавършено състезание от 10 месеца насам,

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