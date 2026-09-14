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БФС намали наказанието на Макс Ебонг, халфът е на линия за Локомотив София

БФС намали наказанието на Макс Ебонг, халфът е на линия за Локомотив София
БТА

Апелативната комисия редуцира санкцията на футболиста на ЦСКА от три на един мач, като решението е окончателно

Апелативната комисия към БФС уважи жалбата на ЦСКА за наказанието на Макс Ебонг след двубоя за Суперкупата на България срещу Левски, спечелен от "червените" с 4:2.

Първоначално халфът бе наказан за три срещи, но след разглеждане на жалбата и допълнителните доказателства санкцията му бе намалена на един мач.

Ебонг вече изтърпя наказанието си при победата с 4:1 над Арда, което означава, че ще бъде на разположение за отложения двубой с Локомотив София.

Апелативната комисия промени и правната квалификация на нарушението, като наложи на футболиста спиране на състезателните права за една среща и глоба в размер на 260 евро.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

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