Наско Сираков: Левски го чакат много хубави дни

Почетният президент на Левски Наско Сираков говори пред медиите на "Герена" по време на мащабната пресконференция, на която клубът представи новата си управленска структура и плановете за бъдещето.

Легендарният голмайстор приветства Еду Гаспар и Клаудио Праковник в ръководството и подчерта, че именно подобни фигури е искал да вижда на ключови позиции в клуба.

"Искам да приветствам Еду и Клаудио, официално вече, в ръководството на клуба. Искам да благодаря на г-н Бостанджиев, това е било мечтата ми - такива хора да бъдат в ръководните длъжности на клуба. Радвам се, че ще имаме възможност да работим заедно", заяви Сираков.

Той припомни, че е свързан с Левски повече от четири десетилетия и е преминал през почти всички възможни роли в клуба.

"Повече от 40 години съм бил футболист, изпълнителен директор, спортен директор, собственик в Левски - приемам работата си за Левски, нищо ново под слънцето. Ще продължавам, жив и здрав да съм", каза още той.

Сираков изрази увереност, че пред "сините" предстои силен период, но подчерта, че грешките във футбола са неизбежни.

"Левски го чакат много хубави и добри дни. Разбира се, във футбола не може да се побеждава постоянно, но ние ще направим всичко възможно да бъркаме колкото се може по-малко", добави почетният президент.

Той коментира и проекта за новия стадион, като даде сериозна заявка за сроковете.

"По-сериозни гаранции от това, че тези хора са тук пред вас, не виждам какви можем да дадем, аз и не искам. Знам с каква страст г-н Бостанджиев движи този проект, пожелавам му успех! Сигурен съм, че в рамките на три години Левски ще има своя нов дом", заяви Сираков.