Наско Сираков: Левски го чакат много хубави дни
Почетният президент на "сините" приветства новите хора в ръководството и изрази увереност, че до три години клубът ще има нов дом
Почетният президент на Левски Наско Сираков говори пред медиите на "Герена" по време на мащабната пресконференция, на която клубът представи новата си управленска структура и плановете за бъдещето.
Легендарният голмайстор приветства Еду Гаспар и Клаудио Праковник в ръководството и подчерта, че именно подобни фигури е искал да вижда на ключови позиции в клуба.
"Искам да приветствам Еду и Клаудио, официално вече, в ръководството на клуба. Искам да благодаря на г-н Бостанджиев, това е било мечтата ми - такива хора да бъдат в ръководните длъжности на клуба. Радвам се, че ще имаме възможност да работим заедно", заяви Сираков.
Той припомни, че е свързан с Левски повече от четири десетилетия и е преминал през почти всички възможни роли в клуба.
"Повече от 40 години съм бил футболист, изпълнителен директор, спортен директор, собственик в Левски - приемам работата си за Левски, нищо ново под слънцето. Ще продължавам, жив и здрав да съм", каза още той.
Сираков изрази увереност, че пред "сините" предстои силен период, но подчерта, че грешките във футбола са неизбежни.
"Левски го чакат много хубави и добри дни. Разбира се, във футбола не може да се побеждава постоянно, но ние ще направим всичко възможно да бъркаме колкото се може по-малко", добави почетният президент.
Той коментира и проекта за новия стадион, като даде сериозна заявка за сроковете.
"По-сериозни гаранции от това, че тези хора са тук пред вас, не виждам какви можем да дадем, аз и не искам. Знам с каква страст г-н Бостанджиев движи този проект, пожелавам му успех! Сигурен съм, че в рамките на три години Левски ще има своя нов дом", заяви Сираков.