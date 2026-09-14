5 нови случая на морбили в Ловешко

Още пет случая на морбили са регистрирани в Ловешко през изминалата седмица, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Четирима от заболелите са от Угърчин, а един – от ловешкото село Малиново, информира БТА.

Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в огнищата на заразата.

През предходната седмица имаше още шест случая на морбили в Угърчинско.

От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч са сигнализирали Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) относно трима лекари със съмнение за поставяне само по документи на задължителната имунизация срещу морбили, паротит и рубеола.

Съмнението се е породило след зачестилите случаи на заболели от морбили и образуването на огнища на заразата в Ловешко.