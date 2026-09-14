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Северна Македония сваля ДДС върху горивата от 18% на 10% заради риска от недостиг

Северна Македония сваля ДДС върху горивата от 18% на 10% заради риска от недостиг
Снимка: Pixabay

Мярката влиза в сила от 15 септември, а Мицкоски изчислява, че досегашните данъчни облекчения са спестили милиони евро на гражданите

Правителството на Северна Македония намали ДДС върху горивата от 18% на 10%, за да ограничи ефекта от поскъпването върху гражданите и икономиката на фона на риска от прекъсвания в доставките на петрол и нефтопродукти.

Преференциалната ставка ще бъде в сила от 15 до 28 септември 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба след заседанието на кабинета.

Очаква се при новата ставка бензинът EUROSUPER BS-95 да струва около 100,5 денара (1,63 евро) за литър, а EUROSUPER BS-98 - около 102,5 денара (1,67 евро) за литър.

Правителството заяви, че продължава да следи внимателно пазара на петролни деривати и ще предприема допълнителни мерки в интерес на гражданите и икономиката.

Премиерът Християн Мицкоски посочи, че настоящото решение и предишното намаляване на акциза вече са ограничили ценовия натиск върху горивата.

"Ако това решение и предишните решения за намаляване на акциза (на горивата) не бяха взети, цената на дизеловото гориво щеше да е приблизително с 11-11,5 денара по-висока на литър, отколкото е днес", заяви Мицкоски, цитиран от правителствената пресслужба.

По думите му потреблението на гориво в страната е нараснало значително, особено в северните, западните и южните райони, заради притока на граждани от Гърция, Албания и Сърбия. Продажбите на бензиностанциите са достигнали над 2 млн. литра гориво дневно.

"Като се вземе предвид, че приблизително седемдесет процента е дизелово гориво, тогава стигаме до някъде около милион и четиристотин, един милион и петстотин хиляди литра. Което означава, че само на база дизелово гориво дневната икономия на македонските граждани е над 250 000 евро. Или ако вземем предвид приблизително две седмици и ако вземем предвид вече намаленото мито, т.е. акциз за безоловен бензин 95 и 98, тогава стигаме до между 4,2 и 4,5 милиона евро, което е пряка икономия за македонските граждани", посочи още Мицкоски.

Това е поредната мярка на правителството за ограничаване на цените на горивата. Предишното решение беше свързано с намаляване на акциза и влезе в сила на 20 юни.

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