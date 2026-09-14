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Пешеходец, блъснат от кола, загина на главния път за Гърция през Маказа

Пешеходец, блъснат от кола, загина на главния път за Гърция през Маказа
Pixabay

Заради инцидента движението по основния път към Гърция е затруднено

65-годишен пешеходец загина, след като е бил блъснат от кола на главния път I-5 за Гърция през Маказа. Инцидентът е станал в района на село Черноочене, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Сигналът за произшествието е получен на телефон 112 в 16:25 часа.

По първоначална информация пешеходецът е бил ударен от лек автомобил, управляван от 27-годишна жена. Вследствие на удара мъжът е починал, предава НОВА.

На мястото работи дежурна оперативна група на Районното управление в Кърджали, която извършва оглед и изяснява обстоятелствата около катастрофата.

Заради инцидента движението по основния път към Гърция е затруднено.

Полицаи регулират трафика. Автомобилите и в двете посоки временно се пренасочват през паркинг в непосредствена близост до мястото на произшествието. Ограничението ще остане в сила до приключването на огледа.

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