Пешеходец, блъснат от кола, загина на главния път за Гърция през Маказа

65-годишен пешеходец загина, след като е бил блъснат от кола на главния път I-5 за Гърция през Маказа. Инцидентът е станал в района на село Черноочене, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Сигналът за произшествието е получен на телефон 112 в 16:25 часа.

По първоначална информация пешеходецът е бил ударен от лек автомобил, управляван от 27-годишна жена. Вследствие на удара мъжът е починал, предава НОВА.

На мястото работи дежурна оперативна група на Районното управление в Кърджали, която извършва оглед и изяснява обстоятелствата около катастрофата.

Заради инцидента движението по основния път към Гърция е затруднено.

Полицаи регулират трафика. Автомобилите и в двете посоки временно се пренасочват през паркинг в непосредствена близост до мястото на произшествието. Ограничението ще остане в сила до приключването на огледа.