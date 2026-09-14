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Белобрадова: Кризата с медицинските сестри засяга не само болниците, но и детските ясли

Белобрадова: Кризата с медицинските сестри засяга не само болниците, но и детските ясли
БТА

В момента в яслите са необходими над 500 медицински сестри, но работят 375, посочи депутатът

Освен болниците кризата с медицинските сестри вече засяга и детските ясли. Това заяви пред БТВ депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова.

По думите ѝ в здравната система не достигат 29 хил. медицински сестри, а от 1000 места държавна поръчка за обучение на медицински сестри са запълнени едва 600.

В момента средната бройка сестри към лекари трябва да е две сестри на един лекар. Това е минимумът за Европейския съюз. В момента се падат 0,9 сестри на един лекар“, каза Белобрадова.

Според депутата проблемът вече се усеща сериозно и в детските ясли.

В момента са необходими над 500 медицински сестри, но работят 375. От тях 175 са на възраст над 70 години, посочи депутатът.

По думите ѝ 78 яслени групи са пред затваряне именно заради липсата на медицински сестри. Белобрадова подчерта, че предложението на „Демократична България“ не е медицинските сестри да бъдат премахнати от яслите.

 

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