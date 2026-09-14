Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Бензема може да се завърне в Европа

Бензема може да се завърне в Европа
АП/БТА

Французинът е осъществил директен контакт с Байер Леверкузен

Бъдещето на Карим Бензема отново е обект на сериозни спекулации, след като се появи информация за възможен трансфер на французина в Бундеслигата.

Според журналиста Илиес Кадури между Бензема и ръководството на Байер Леверкузен вече е имало директен контакт.

Твърди се, че нападателят е потърсил мнение за клуба и обстановката в Леверкузен от свои бивши съотборници - Лукас Васкес и Муса Диаби. След проведените разговори Бензема е проявил интерес към подобна стъпка в кариерата си.

Допълнително внимание предизвика и активността му в социалните мрежи. В Instagram французинът следва профилите на бившите си клубове Лион и Реал Мадрид, както и на настоящия Ал Хилал, а наскоро към тях е добавил и Байер Леверкузен.

Подобен трансфер обаче изглежда сложен. Основните въпросителни са свързани с договорната ситуация на Бензема, високото му възнаграждение и конкуренцията в атаката на германския тим.

Леверкузен вече разполага с Патрик Шик и Кристиан Кофане на позицията централен нападател, което допълнително усложнява евентуална сделка.

На този етап има индикации за интерес, но евентуалното завръщане на Бензема в европейския футбол остава далеч от сигурно.

Още по темата

Карим Бензема чака оферти от МЛС

Карим Бензема чака оферти от МЛС

Официално: Карим Бензема напусна Ал Хилал, принц плати за раздялата

Официално: Карим Бензема напусна Ал Хилал, принц плати за раздялата

Отборът на Бензема изкушава Лева със заплата от 90 милиона

Отборът на Бензема изкушава Лева със заплата от 90 милиона

Байер Леверкузен си върна играч от Саудитска Арабия

Байер Леверкузен си върна играч от Саудитска Арабия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 6 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 17 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 18 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 20 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 22 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 30 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 31 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 33 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 33 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 35 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 42 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 48 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 50 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 52 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 1 час