Бензема може да се завърне в Европа

Бъдещето на Карим Бензема отново е обект на сериозни спекулации, след като се появи информация за възможен трансфер на французина в Бундеслигата.

Според журналиста Илиес Кадури между Бензема и ръководството на Байер Леверкузен вече е имало директен контакт.

Твърди се, че нападателят е потърсил мнение за клуба и обстановката в Леверкузен от свои бивши съотборници - Лукас Васкес и Муса Диаби. След проведените разговори Бензема е проявил интерес към подобна стъпка в кариерата си.

Допълнително внимание предизвика и активността му в социалните мрежи. В Instagram французинът следва профилите на бившите си клубове Лион и Реал Мадрид, както и на настоящия Ал Хилал, а наскоро към тях е добавил и Байер Леверкузен.

Подобен трансфер обаче изглежда сложен. Основните въпросителни са свързани с договорната ситуация на Бензема, високото му възнаграждение и конкуренцията в атаката на германския тим.

Леверкузен вече разполага с Патрик Шик и Кристиан Кофане на позицията централен нападател, което допълнително усложнява евентуална сделка.

На този етап има индикации за интерес, но евентуалното завръщане на Бензема в европейския футбол остава далеч от сигурно.