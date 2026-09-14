Еду Гаспар: Един ден Левски трябва да бъде в Шампионската лига

Еду Гаспар очерта основните си цели като част от новото ръководство на Левски и подчерта, че клубът трябва да се развива постепенно, но с високи амбиции.

"Трябва да имаме амбиция, но и да сме реалисти. Целта е да растем всяка година - по-добри трансфери, повече точки. Един ден трябва да бъдем в Шампионската лига", заяви бившият директор на Арсенал.

Гаспар даде силна подкрепа и на Хулио Веласкес.

"Наистина вярвам, че е много добър треньор. Има много специален човек на тази позиция. Трябва да го подкрепяме", каза той.

Бразилецът обясни, че ще помага най-вече със своя опит, контакти и познания в селекцията, скаутинга и анализа. Сред приоритетите му са разширяване на скаутското звено, модернизиране на работата с данни и по-добро развитие на талантите от школата.

"Не идваме да променим всичко, а да допринесем с нашия опит. Никой тук не е магьосник, но можем да направим нещо специално", добави Еду Гаспар.