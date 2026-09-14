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Хиляди коне с подменена самоличност: Европол разследва дали месото им е стигнало до трапезата

Хиляди коне с подменена самоличност: Европол разследва дали месото им е стигнало до трапезата
Снимка: Pixabay

Фалшиви паспорти и манипулирани микрочипове превръщали лекувани състезателни животни в годни за клане, при акцията са проверени над 1000 коня и са иззети над 100 000 евро

Европол разследва мащабна схема за трафик на коне, при която самоличността и историята на животните вероятно са били заличавани чрез фалшифицирани паспорти и манипулирани микрочипове. Подозренията са, че част от конете, които не са били разрешени за човешка консумация, може незаконно да са попаднали в хранителната верига.

Операцията е проведена на 8 и 9 септември в Белгия, Франция, Ирландия и Нидерландия с участието на близо 200 полицаи и представители на различни контролни институции. Извършени са 24 претърсвания, проверени са над 1000 коня, иззето е голямо количество документи и повече от 100 000 евро в брой. В Белгия са задържани трима души.

Разследващите смятат, че чрез подмяната на идентификационните документи е било прикривано откъде идва всеки кон, какви заболявания е имал и с какви медикаменти е бил лекуван. Така животни, които по закон не могат да бъдат използвани за храна, са получавали нова самоличност и са били препродавани като годни за клане.

Особено внимание е насочено към пенсионирани състезателни коне от Ирландия и Великобритания. Част от тях са били третирани с лекарства, чието приложение изключва последваща употреба на месото им за човешка консумация. Според данни на белгийската прокуратура кон, който практически няма стойност за легалния пазар на месо, след подмяната на документите е можел да бъде продаден за между 1000 и 1500 евро.

Схемата не засяга единствено хуманното отношение към животните. Тя пробива системата за проследимост на храните, която трябва да позволява на властите да установят произхода на месото, ветеринарната история на животното и евентуалното наличие на опасни лекарствени остатъци.

Все още не е обявено в кои държави и в какви продукти може да е попаднало месото. Няма и данни, които на този етап да свързват България с разследваната мрежа. Европол посочва, че установяването на крайните получатели и на пълния мащаб на търговията продължава.

Случаят отваря отново чувствителния за Европа въпрос дали паспортът на животното действително гарантира произхода на храната, или организирани мрежи могат да превърнат един манипулиран микрочип в пропуск към пазара.

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