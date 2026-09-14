Горивата подпалиха Сирия: Масови протести блокираха пътища след рязкото поскъпване

Масови протести избухнаха в различни части на Сирия след рязкото увеличение на цените на горивата, обявено през почивните дни. Според Ройтерс демонстрациите са най-мащабните в страната след свалянето от власт на бившия президент Башар Асад преди близо две години.

Протестиращи палиха гуми и блокираха ключови пътища, включително магистралата между столицата Дамаск и индустриалния център Алепо. Причината е решението на правителството от събота да увеличи цената на дизеловото гориво с 40% до 175 сирийски лири (1,32 долара) за литър.

Поскъпването идва на фона на продължаващата тежка икономическа криза в страната. По оценки на Програмата на ООН за развитие около 90% от сирийското население живее под прага на бедността, докато преди началото на гражданската война през 2011 г. делът е бил около една трета.

Увеличението на цените на горивата е сред най-рязките след началото на войната с Иран. Освен дизела, правителството повиши с около 9% цените на газа за битови и промишлени нужди. Бензинът А-95 поскъпна с 28% до 195 лири за литър, а бензинът с октаново число 90 - с 26% до 185 лири.

Демонстранти блокираха и колони от цистерни със суров петрол, насочени към рафинериите в Централна Сирия. Част от тях поискаха оставките на министрите на енергетиката и икономиката, както и на ръководителя на Сирийската петролна компания.

"Не искаме по-високи заплати. Единственото, което искаме, са по-ниски цени на дизела и останалите горива", заяви пред Ройтерс участващият в протестите в Алепо Ясер Салим.

Друг демонстрант, Басам ал Али, отправи директно послание към президента Ахмед аш Шараа и определи ситуацията като непоносима.

"Граничните пунктове носят милиони долари. Не искаме нови кръгови кръстовища или търговски центрове. Искаме просто да живеем", каза той.

От Министерството на енергетиката обясниха, че увеличението е временна мярка, свързана с по-високите разходи за доставки на международните пазари и силната зависимост на Сирия от внос. Представителят на ведомството Абдулхамид Салат заяви в неделя, че цените могат да бъдат променяни както нагоре, така и надолу при промяна на пазарните условия.

Сирия продължава да разчита в значителна степен на руски суров петрол, като през тази година внася около 60 000 барела дневно. В същото време Дамаск е заявил пред Вашингтон готовност значително да намали покупките си.

Според Ройтерс доставките са под нарастващ натиск, след като украинските удари срещу руски рафинерии ограничиха производството, а Москва въведе ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво.

Салат посочи, че цените не зависят единствено от стойността на суровия петрол. В тях се отразяват и недостигът на рафинирани горива, както и по-високите разходи за преработка, транспорт и доставки.

Икономическият натиск се усеща и от транспортния сектор. Имад Абу Рас, 44-годишен таксиметров шофьор, разказа, че пътниците вече се противопоставят на увеличаването на тарифите.

"Сега с цените на горивата ще поскъпнат зеленчуците и всичко останало. Какво е решението? Да крадем ли? Не можем да крадем", каза той.