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Полша извади предполагаем руски военен дрон от Балтийско море

Полша извади предполагаем руски военен дрон от Балтийско море
Снимка: AP/БТА

Апаратурата е открита край Северна Полша, на фона на зачестилите случаи на дронове, свързвани с войната в Украйна

Полски военни са открили и извадили от Балтийско море дрон, за който се предполага, че е руски, край брега на Северна Полша. Това съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс.

"Военните са открили и извадили от Балтийско море дрон край плажа в Русиново, близо до Ярославец", написа Кошиняк-Камиш в Екс.

"Първоначалният оглед показва, че това е руски военен дрон", допълни полският министър.

Откриването на апарата идва на фона на зачестилите случаи на дронове, навлизащи във въздушното пространство на държави от източния фланг на НАТО. Това засилва опасенията, че войната между Русия и Украйна може да има отражение и извън непосредствената зона на бойните действия.

Полските власти все още не са посочили при какви обстоятелства дронът е попаднал в Балтийско море и кога точно е бил открит.

Случаят идва ден след като руски дрон порази пътнически влак близо до украинско-полската граница. Атаката е станала малко след като бившият британски премиер Борис Джонсън и други европейски дипломати са пътували по същата железопътна линия.

Поредицата от инциденти с дронове в близост до територията на НАТО поставя допълнителен акцент върху сигурността на източния фланг на Алианса.

 

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