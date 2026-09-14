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Скандал на "Алея на книгата": Мъж ритал шатри, псувал граждани и се съблякъл пред НДК

Скандал на "Алея на книгата": Мъж ритал шатри, псувал граждани и се съблякъл пред НДК
Снимка: БТА

Мъжът е обвинен при опасен рецидив и е задържан за 72 часа, прокуратурата ще поиска постоянния му арест

Прокуратурата е привлякла към наказателна отговорност 37-годишен мъж за хулигански действия по време на "Алея на книгата" пред НДК в София, съобщиха от обвинението.

Инцидентът е станал на 11 септември. Мъжът е ритал кошчета за боклук и е удрял с ръце и крака шатрите на книжното изложение. След това е отправял псувни към преминаващи граждани и демонстративно е събул панталона и бельото си.

От прокуратурата посочват, че деянието е извършено при условията на опасен рецидив, тъй като обвиняемият вече е бил осъждан за идентично престъпление.

37-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата е поискала от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение - постоянен арест.

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