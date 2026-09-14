Новини
Търси
Подкаст
Общество

КЗП наложи глоби за над 205 000 евро за необосновано високи цени

КЗП наложи глоби за над 205 000 евро за необосновано високи цени
Pixabay

През септември са издадени 46 наказателни постановления

От началото на септември Комисията за защита на потребителите (КЗП) е издала 46 наказателни постановления и 9 споразумения, с които са наложени имуществени санкции в общ размер над 205 000 евро. Това съобщават от пресцентъра на КЗП.

Сред санкционираните са и големи участници на пазара. На голяма търговска верига с национално присъствие в хранителния сектор е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 евро за необосновано повишаване на цените. Имуществена санкция в размер на 30 700 евро е наложена и на мобилен оператор за повторно неспазване на заповед на КЗП за забрана на нелоялна търговска практика.

Обхватът на контролната дейност на Комисията се потвърждава и от обобщените резултати във връзка с въвеждането на еврото. От периода на началото на двойното обозначаване – август 2025 г., до момента КЗП е извършила 14 535 проверки, съставила е 1 142 акта за установяване на административни нарушения, издала е 295 наказателни постановления и е сключила 502 споразумения. Общият размер на наложените санкции възлиза на 1,41 млн. евро.

Паралелно с приключването на започналите административнонаказателни производства продължава и текущият контрол в цялата страна. Само през последната седмица КЗП е извършила 583 проверки и е съставила 37 акта за установяване на административни нарушения, от които 23 са за необосновано увеличение на цените. По още 27 случая са изпратени покани за съставяне на АУАН за установено необосновано увеличаване на цените.

Тези данни показват, че контролът не приключва с извършването на проверката. При установяване на нарушения КЗП предприема последващи действия за ангажиране на административнонаказателната отговорност на търговците.

В навечерието на първия учебен ден КЗП продължава проверките в магазини, предлагащи ученически пособия, ученически униформи, детски спортни принадлежности и екипировка. Проследява се движението на крайните продажни цени спрямо сравним предходен период, като при установено повишение от търговците се изискват доказателства за неговата икономическа обоснованост. При установени нарушения КЗП предприема последващи действия за ангажиране на отговорността на търговците.

КЗП предупреждава търговците, че необоснованото повишаване на цените няма да бъде толерирано. Законът предвижда имуществена санкция от 10 000 до 100 000 евро, като когато нарушението е извършено по отношение на повече от една стока, услуга или търговски обект, за всяко нарушение се налага отделно наказание.

Това означава, че нарушенията, засягащи множество стоки или услуги, могат да доведат до санкции в значителен общ размер. КЗП продължава проверките в цялата страна, включително в сектори с пряко отражение върху ежедневните разходи на потребителите.

Още по темата

КЗП: Санкциите за необосновано завишени цени могат да достигнат 100 000 евро

КЗП: Санкциите за необосновано завишени цени могат да достигнат 100 000 евро

КЗП проверява за необосновано високи цени - фокусът са храни и лекарства

КЗП проверява за необосновано високи цени - фокусът са храни и лекарства

КЗП посочи плаж във Варна, където мамят с цените на чадъри и шезлонги

КЗП посочи плаж във Варна, където мамят с цените на чадъри и шезлонги

КЗП глоби търговци с 1,31 млн. евро за нарушения при двойните цени

КЗП глоби търговци с 1,31 млн. евро за нарушения при двойните цени

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Водещи

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 1 минута
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 12 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 15 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 19 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 27 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 31 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 32 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 35 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 41 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 48 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 49 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 53 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 55 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 1 час