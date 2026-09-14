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Новият стадион на Левски ще е за около 28 000 зрители, строителството започва през юни 2027 година

Новият стадион на Левски ще е за около 28 000 зрители, строителството започва през юни 2027 година
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"Георги Аспарухов" трябва да се превърне в най-модерното съоръжение в Югоизточна Европа, а при концерти капацитетът ще достига 38 700 души

Новият мажоритарен собственик на Левски Атанас Бостанджиев и архитект Цветан Петров представиха подробности около проекта за новия стадион на "сините", който трябва да започне да се изгражда през юни 2027 година.

"Левски ще има най-модерния стадион и база на Балканите. Той ще вдигне нивото на спорта на европейско ниво, както заслужаваме всички тук", заяви Бостанджиев.

Архитект Цветан Петров уточни, че амбицията е съоръжението да бъде най-модерното в Югоизточна Европа, а капацитетът му ще бъде около 28 000 места с възможност за бъдещо разширяване.

По думите му визата от Столична община вече е издадена, а проектът се движи с добро темпо. Следващата стъпка е изготвянето на техническия проект и получаването на разрешение за строеж.

В процеса е привлечена и германска компания с опит по големи стадиони в Мюнхен, на Тотнъм и "Сантиаго Бернабеу". Паралелно се води координация с УЕФА, за да бъдат спазени всички изисквания на европейската футболна централа.

"Искаме да не е стадион за 20 мача в годината, а за 365 дни в годината. Да създадем място, на което да задържим хората във всеки ден от седмицата - не само мачове, а ежедневни изживявания", обясни архитект Петров.

В комплекса са предвидени музеи, ресторанти, фен шопове, барове и различни търговски и развлекателни зони, които да работят през цялата седмица. Ще има и пътека за бягане около стадиона, както и отделно игрище за свободно ползване, независимо от тренировъчната база.

Проектът предвижда сериозен паркинг капацитет и лесен достъп до метрото. Сектор "А" ще бъде основната представителна част на съоръжението, а в него ще има и зала за събития с площ над 1250 квадратни метра, предназначена за корпоративни прояви и друга представителна дейност.

По настояване на клуба капацитетът е бил увеличен до възможния максимум в настоящата концепция - около 28 000 зрители.

"Смятаме, че това отговаря на интереса и голямото желание", посочи Петров.

При концертни събития стадионът ще може да приема до 38 700 души.

Архитектът подчерта, че екипът е работил така, че от всяко място да има максимално добро изживяване и видимост към терена.

Във фасадата основни елементи ще бъдат синият пламък и буквата "Л", а ще се използват модерни материали, които да придадат съвременен и разпознаваем облик на съоръжението.

Стадионът ще запази името "Георги Аспарухов". В проекта са включени около 386 метра LED банери и 250 метра медийна фасада, а при основния вход ще има интерактивна зона, която да комуникира с посетителите.

Предвиден е и специален площад на феновете с голям екран, на който ще могат да се излъчват важни спортни и клубни събития.

По думите на архитект Петров зоната около стадиона трябва да остане отворена и достъпна за хората и извън мачовите дни.

"Приключихме с концептуалната фаза, предстои технически проект и скоро да ви зарадваме с разрешение за строеж", каза той.

Проектът предвижда и възможност за бъдещо разширяване на капацитета, ако интересът и фенската маса на Левски продължат да растат.

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