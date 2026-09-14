Бостанджиев: Левски ще има най-модерния стадион на Балканите

Бостанджиев очерта амбициозните цели пред Левски и заяви, че клубът ще се стреми към трайно присъствие на високо европейско ниво, редовни титли в България и силно представяне в турнирите на УЕФА.

"Искам да се обърна към всички фенове и приятели на клуба, за да благодаря за огромната подкрепа и вяра във възможностите на клуба. Целта е една - да направим Левски на едно много високо европейско ниво, да побеждаваме и да бъдем шампиони в България всеки път. Да се борим достойно за победи всяка година в УЕФА. Това е реалистична и амбициозна цел. Сигурен съм, че имаме всичко, което е необходимо, за да стане тази цел реалност", заяви той.

По думите му промяната няма да се случи за кратък период, а ще изисква време, постоянство и сериозна работа по изграждането на спортната структура на клуба.

"Това няма да е процес за седмица или месец. Това е процес, в който клубът ще се гради и подобрява. Искаме да направим уникална спортна структура и отбор. Наистина да изкараме този отбор на световно и европейско ниво. Това се случва с много работа", продължи Бостанджиев.

Той призова привържениците на Левски да проявят търпение и да продължат да подкрепят клуба и в по-трудните моменти.

"Ще има трудни моменти, но призовавам феновете да имат търпение и да подкрепят клуба. Ще направим всичко възможно, за да може тази цел да стане реалност", допълни той.

Бостанджиев разкри и че предстои да бъде представена първата част от инвестицията за стадиона на Левски.

"Днес ще представим и първата част от инвестицията за стадиона. Левски най-накрая ще има един стадион, който сигурно ще бъде най-модерният на Балканите. Ще вдигне нивото на спорта в България, както заслужаваме всички ние", каза още той.