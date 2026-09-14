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Наско Сираков остава президент на Левски, но извън новия Съвет на директорите

Наско Сираков остава президент на Левски, но извън новия Съвет на директорите
Снимка: фейсбук-страница на Левски

Легендата на "сините" ще има съвещателен глас по всички въпроси в клуба след решение на Общото събрание

Наско Сираков няма да бъде част от новия Съвет на директорите на Левски. Той обаче ще продължи да бъде президент на клуба, като ще има съвещателен глас.

Решението е било взето по време на днешното Общо събрание на акционерите на "сините".

Първоначалният вариант е предвиждал Сираков да заеме почетната длъжност "президент" със съвещателен глас единствено по спортните въпроси.

От Сдружение "Левски на Левскарите" обаче са предложили правомощията му да бъдат разширени и той да остане "президент със съвещателен глас по всички въпроси в клуба". Предложението е било прието от акционерите.

В новия Съвет на директорите на Левски влизат Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери.

Новият Съвет ще замени досегашния двустепенен модел на управление с Надзорен и Управителен съвет и ще отговаря за управлението и стратегическото развитие на клуба.

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