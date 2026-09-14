Елизара Янева с нов рекорд в световната ранглиста, Росица Денчева със скок от 79 места

Първата ракета на България Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста при жените.

19-годишната българка се изкачи с 15 позиции и вече заема №151 с актив от 483 точки. Прогресът ѝ идва след достигането до четвъртфиналите на сингъл на турнира от сериите WTA 125 в Анталия.

Още по-сериозен скок направи Росица Денчева. Втората ракета на България се придвижи с цели 79 места напред и вече е №201 в света с 380 точки.

19-годишната Денчева спечели турнира в Анталия, след като във финала победи рускинята Алевтина Ибрагимова със 7:5, 6:4.

Рекордно класиране записа и Лидия Енчева. 20-годишната националка вече е №350 в света със 185 точки.

Янева, Денчева и Енчева ще участват тази седмица в силния международен турнир от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара.

Елизара Янева е поставена под №1 в схемата и в първия кръг ще срещне Сара ван Емст от Нидерландия.

Росица Денчева е №5 в схемата и ще започне срещу американката Джулия Адамс, а в първия кръг предстои и български сблъсък между седмата поставена Лидия Енчева и Денислава Глушкова.