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Момче и възрастен мъж са с опасност за живота след падане с тротинетка

Момче и възрастен мъж са с опасност за живота след падане с тротинетка
Снимката е илюстративна/БТА

Пострадалите имат черепно-мозъчни травми

Малолетно момче и мъж на 57 години са настанени в болници с опасност за живота след инцидент с тротинетка. Пострадалите имат черепно-мозъчни травми.

13-годишно момче е с опасност за живота след инцидент с тротинетка в ломското село Ковачица.

Малолетният от област Пловдив при управление на индивидуално електрическо превозно средство губи контрол и пада на пътното платно. Детето е настанено в реанимацията на болницата в Лом с тежка черепна травма и пневмоторакс на белия дроб, с опасност за живота.

57-годишен мъж е самокатастрофирал с електрическо превозно средство във Вършец.

Според свидетелски показания, водачът е управлявал превозното средство след употреба на алкохол. Мъжът е транспортиран в болницата в Монтана с тежка черепно-мозъчна травма и е настанен в интензивно отделение с опасност за живота. Взета е кръвна проба за изследване за алкохол.

И по двата случая са образувани досъдебни производства.

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