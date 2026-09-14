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Военните министри на България и Италия обсъдиха в "Безмер" въпроси, свързани с глобалната сигурност

Военните министри на България и Италия обсъдиха в "Безмер" въпроси, свързани с глобалната сигурност
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Коментирани са и инфраструктурни проекти от общ интерес на територията на България

Министрите на отбраната на България и Италия днес обсъдиха въпроси, свързани с глобалната сигурност. Димитър Стоянов посрещна Гуидо Крозето в авиобаза „Безмер”, след което двамата министри и водените от тях делегации проведоха работна среща.

Срещата беше много ползотворна. Обсъдихме теми, свързани с глобалната сигурност, сигурността в Европа, на Черноморския регион и Западните Балкани. Засегнахме и етапите на модернизация на българската армия и възможностите за сключване на договор с италианската страна по механизма Safe”, заяви Стоянов на брифинг. 

Той добави, че италианският му колега е поел ангажимент да съдейства за това. 

Двамата са коментирали и инфраструктурни проекти от общ интерес на територията на България. 

Ще си изпълним ангажиментите, поети в споразумението, подписано тази година между България и Италия”, каза Стоянов.

Той посочи, че подкрепя предложението, направено от Крозето за създаване на център за борба с хибридни атаки. 

Обсъдено е било и бъдещото развитие на НАТО и концепцията „НАТО 3.0”.

Обсъдихме проблемите в ЕС, свързани с иновациите и развитието на военната индустрия. Мислим, че Европа трябва да бъде обединена в това отношение”, коментира министърът.

 

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