Военните министри на България и Италия обсъдиха в "Безмер" въпроси, свързани с глобалната сигурност
Коментирани са и инфраструктурни проекти от общ интерес на територията на България
Министрите на отбраната на България и Италия днес обсъдиха въпроси, свързани с глобалната сигурност. Димитър Стоянов посрещна Гуидо Крозето в авиобаза „Безмер”, след което двамата министри и водените от тях делегации проведоха работна среща.
„Срещата беше много ползотворна. Обсъдихме теми, свързани с глобалната сигурност, сигурността в Европа, на Черноморския регион и Западните Балкани. Засегнахме и етапите на модернизация на българската армия и възможностите за сключване на договор с италианската страна по механизма Safe”, заяви Стоянов на брифинг.
Той добави, че италианският му колега е поел ангажимент да съдейства за това.
Двамата са коментирали и инфраструктурни проекти от общ интерес на територията на България.
„Ще си изпълним ангажиментите, поети в споразумението, подписано тази година между България и Италия”, каза Стоянов.
Той посочи, че подкрепя предложението, направено от Крозето за създаване на център за борба с хибридни атаки.
Обсъдено е било и бъдещото развитие на НАТО и концепцията „НАТО 3.0”.
„Обсъдихме проблемите в ЕС, свързани с иновациите и развитието на военната индустрия. Мислим, че Европа трябва да бъде обединена в това отношение”, коментира министърът.