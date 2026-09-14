Новини
Търси
Подкаст
Общество

Тийнейджър и 57-годишен мъж от Монтанско са с опасност за живота след падане от тротинетки

Тийнейджър и 57-годишен мъж от Монтанско са с опасност за живота след падане от тротинетки
Pixabay

Мъжът е управлявал тротинетката след употреба на алкохол

13-годишен тийнейджър и 57-годишен мъж от Монтанско са с опасност за живота след падане от тротинетки. Инцидентите са станали през уикенда.

И двамата са настанени в болници и има опасност за живота им, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В село Ковачица, община Лом, момче на 13 години от Пловдив е карало електрическа тротинетка, изгубило е контрол и е паднало на кръстовище. Детето е било откарано веднага в болницата в Лом и е настанено в отделението по реанимация с тежка черепна травма и пневмоторакс на белия дроб, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343 от Наказателния кодекс, предава БТА.

При движение с електрическа тротинетка във Вършец мъж на 57 години от курортния град е паднал и е получил тежка черепно-мозъчна травма. Той е откаран за лечение в болницата в Монтана и е настанен в отделението по реанимация с опасност за живота. По свидетелства на очевидци пострадалият е управлявал тротинетката след употреба на алкохол. По случая е образувано досъдебно производство.

По данни на полицията в Монтана от началото на тази година в региона има 11 инцидента с електрически тротинетки.

След серия от подобни инциденти някои от общините в региона ограничиха използването на такива тротинетки, като определиха места, на които те могат да се карат, и възрастова граница, под която дете не може да кара.

Още по темата

17-годишен е в болница след падане с тротинетка

17-годишен е в болница след падане с тротинетка

Как Турция регулира електрическите тротинетки?

Как Турция регулира електрическите тротинетки?

11-годишно дете е с опасност за живота след падане с тротинетка край Берковица

11-годишно дете е с опасност за живота след падане с тротинетка край Берковица

24-годишен е с опасност за живота след падане с тротинетка в Драгоман

24-годишен е с опасност за живота след падане с тротинетка в Драгоман

Всеки седми пациент в „Пирогов“ - с травма от тротинетка

Всеки седми пациент в „Пирогов“ - с травма от тротинетка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Водещи

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 3 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 3 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 5 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 6 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 8 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 15 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 21 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 23 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 25 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 36 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 39 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 43 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 50 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 54 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 56 минути