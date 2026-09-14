13-годишен тийнейджър и 57-годишен мъж от Монтанско са с опасност за живота след падане от тротинетки. Инцидентите са станали през уикенда.

И двамата са настанени в болници и има опасност за живота им, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В село Ковачица, община Лом, момче на 13 години от Пловдив е карало електрическа тротинетка, изгубило е контрол и е паднало на кръстовище. Детето е било откарано веднага в болницата в Лом и е настанено в отделението по реанимация с тежка черепна травма и пневмоторакс на белия дроб, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343 от Наказателния кодекс, предава БТА.

При движение с електрическа тротинетка във Вършец мъж на 57 години от курортния град е паднал и е получил тежка черепно-мозъчна травма. Той е откаран за лечение в болницата в Монтана и е настанен в отделението по реанимация с опасност за живота. По свидетелства на очевидци пострадалият е управлявал тротинетката след употреба на алкохол. По случая е образувано досъдебно производство.

По данни на полицията в Монтана от началото на тази година в региона има 11 инцидента с електрически тротинетки.

След серия от подобни инциденти някои от общините в региона ограничиха използването на такива тротинетки, като определиха места, на които те могат да се карат, и възрастова граница, под която дете не може да кара.