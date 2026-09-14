Стара Загора отбелязва 151 години от Старозагорското въстание

Община Стара Загора ще отбележи с възпоменателна програма 151-ата годишнина от Старозагорското въстание. Честването ще се проведе на 16 септември, когато едновременно ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Кольо Ганчев, паметника на Старозагорското въстание и паметника на лобното място на Кольо Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов, съобщиха от пресцентъра на общината.

Възпитаници на Основно училище "Кольо Ганчев" ще представят рецитал в памет на своя патрон пред неговия бюст-паметник в парк "Пети октомври".

Пред паметника на лобното място на Кольо Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов на бул. "Цар Симеон Велики" ще бъде изнесена кратка беседа от Петьо Мирчев, уредник в отдел "История на българските земи XV–XIX в." на Регионалния исторически музей - Стара Загора.

През миналата година 150-ата годишнина от избухването на Старозагорското въстание беше отбелязана с поредица от инициативи на Регионалния исторически музей. Програмата започна с Национална научна конференция "150 години от Старозагорското въстание. Революционният дух на България през 60-те и 70-те години на XIX в. Идеи, събития, личности".

По-късно беше открита изложбата "По пътя към свободата. 150 години от Старозагорското въстание".

Годишнината беше отбелязана и с тържествен възпоменателен ритуал, при който бяха положени венци и цветя пред паметника на лобното място на Кольо Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов. В програмата бяха включени още панихида за упокой и театрализиран спектакъл "Спомени през историята".

Старозагорското въстание е част от подготовката на българското националноосвободително движение, довела по-малко от година по-късно до Априлското въстание.

На 12 август 1875 г. БРЦК взема решение за подготовка на всенародно въстание. Определени са пет въстанически окръга - Русенско-Шуменски, Търновски, Старозагорски, Сливенски и Ловешко-Троянски. За център на въстанието е избрана Стара Загора, а за негов ръководител - Стефан Стамболов.

Въстаническите действия обхващат и селата около града. Над 800 души участват в шест големи чети, като част от тях пристигат в околностите на Стара Загора в очакване да се присъединят към местните въстаници.

В края на септември и началото на октомври в Стара Загора са арестувани над 600 души. Османският апелативен съд постановява смъртни присъди чрез обесване за Димчо Стаев, Стефан Чифудов, Руси Аргов, Колю Райнов и Кольо Ганчев, сподвижник на Левски и първи деятел на революционния комитет, както и за Господин Михайловски и Сава Силов.

Кольо Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов са погубени в родната си Стара Загора.

Въпреки репресиите и изтезанията, спасение намират Стефан Стамболов, Георги Икономов, Захарий Стоянов и други участници, които по-малко от година по-късно се включват в подготовката на Априлското въстание, припомнят от местната администрация.