Столична община пред Таралеж: Терзиев няма правомощия по охраната на парк "Витоша"
От Прокуратурата заявиха, че кметът е разговарял с групата на Калушев да охранява и този природен парк
"Столична община и кметът на София нямат правомощия по охраната и управлението на Природен парк „Витоша“. Паркът е държавна територия под управлението на Министерството на земеделието и храните, както останалите природни паркове в България. Всякакви внушения в обратна посока са неверни".
Това заявиха от Столична община в отговор на Таралеж водил ли е кметът Васил Терзиев разговори групата на Ивайло Калушев да охранява природен парк "Витоша".
На пресконференция на Прокуратурата по-рано бившият директор на Института по психология към МВР Росен Йорданов заяви, че кметът Васил Терзиев е бил водил разговори с Калушев за охраната на парк Витоша и че не се е поинтересувал дарените от него пари как са използвани от организацията.
„Терзиев не се е позаинтересувал как са изразходвани финансовите средства, които е предоставил на групата от „Петрохан“, заяви криминалният психолог. По думите му част от средствата са били използвани „да се разхожда едно дете в Дубай или за покупка на развлекателни стоки“. Йорданов твърди още, че групата не е извършвала патрулна дейност.
През март Васил Терзиев съобщи, че е дарил общо 251 хил. лева на групата от „Петрохан“. Тогава той подчерта, че става дума за негови лични средства.