Столична община пред Таралеж: Терзиев няма правомощия по охраната на парк "Витоша"

"Столична община и кметът на София нямат правомощия по охраната и управлението на Природен парк „Витоша“. Паркът е държавна територия под управлението на Министерството на земеделието и храните, както останалите природни паркове в България. Всякакви внушения в обратна посока са неверни".

Това заявиха от Столична община в отговор на Таралеж водил ли е кметът Васил Терзиев разговори групата на Ивайло Калушев да охранява природен парк "Витоша".

На пресконференция на Прокуратурата по-рано бившият директор на Института по психология към МВР Росен Йорданов заяви, че кметът Васил Терзиев е бил водил разговори с Калушев за охраната на парк Витоша и че не се е поинтересувал дарените от него пари как са използвани от организацията.