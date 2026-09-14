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Георги Костадинов: Работя с Еду Гаспар от няколко месеца

Георги Костадинов: Работя с Еду Гаспар от няколко месеца
Снимка: фейсбук-страница на Левски

Спортният директор на Левски разкри, че е в ежедневен контакт с бившия ръководител на Арсенал и очаква съвместната им работа да помогне за развитието на клуба

Спортният директор на Левски Георги Костадинов призна, че работи с Еду Гаспар от няколко месеца, още преди бразилецът официално да стане част от новия Съвет на директорите на "сините".

Костадинов коментира сериозните промени в управленската структура на клуба и подчерта, че според него новият модел ще доведе до по-ясно разпределение на отговорностите.

"Нов собственик, нова форма на управление със Съвет на директорите. Най-важното е всеки да знае точно какви са неговите отговорности и права. Всеки един трябва да носи персонално отговорността си. Тази форма на работа ще подобри процесите в клуба", заяви Костадинов.

Той разкри, че комуникацията му с Еду Гаспар вече е започнала отдавна и двамата работят заедно от няколко месеца.

"Аз вече работя с Гаспар от няколко месеца. За мен като спортен директор е много добре, че мога да имам ежедневен контакт с него. Съветите от него могат само да ми помагат и да допринасят за развитието на Левски", добави Георги Костадинов.

Еду Гаспар официално влезе в новия Съвет на директорите на Левски като част от мащабната промяна в управлението на клуба. Бившият спортен директор на Арсенал трябва да допринесе със своя международен опит, контакти и познания в областта на спортната стратегия и селекцията.

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