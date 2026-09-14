Над 9 млн. души са гласували за новия дизайн на евробанкнотите

Над 9 милиона души вече са попълнили анкетата на Европейската централна банка (ЕЦБ) за новия дизайн на евробанкнотите, съобщи институцията.

Гражданите могат да гласуват до 21 септември в 23:59 ч. централноевропейско време.

Чрез публичната анкета ЕЦБ събира мнения за предложенията за нов облик на банкнотите в евро.

Анкетата е достъпна онлайн.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и ръководители на други институции на Европейския съюз призоваха във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, европейците да участват преди изтичането на крайния срок.

ЕЦБ подготвя първата цялостна промяна на дизайна на евробанкнотите от въвеждането им преди повече от 20 години. Целта е банкнотите да станат по-близки до европейците, като едновременно с това бъдат подобрени тяхната сигурност, устойчивост и достъпност, предава БТА.

За разлика от сегашната серия, върху която са представени условни архитектурни изображения, новите банкноти могат да включват реални личности, сгради, птици и природни мотиви. До финалния етап достигнаха две теми - „Европейска култура“ и „Реки и птици“. Те бяха избрани след препоръки на независима експертна група и обществено допитване през 2023 г., в което участваха над 365 000 европейци.

При окончателния избор на дизайна Управителният съвет на ЕЦБ ще отчете резултатите от обществените допитвания, оценката на журито на конкурса за дизайн и техническите изисквания към бъдещите банкноти.