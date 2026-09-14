Делян Добрев: Tesla води напреднали разговори за три проекта за батерии в България

Tesla води напреднали разговори за участие в три големи проекта за съхранение на електроенергия в България – в Стара Загора, Твърдица и Велико Търново. Това съобщи бившият енергиен министър Делян Добрев пред радио „Фокус“.

По думите му преговорите са близо до постигането на договорка, а проектът във Велико Търново има потенциал да се превърне в един от най-големите от този тип в Европа.

„Tesla е една от най-големите компании в света, с най-добрата технология за съхранение на електроенергия. Успяхме да ги убедим, че си заслужава да се направи такава инвестиция в България. В напреднали разговори сме. Проектът във Велико Търново ще бъде един от най-големите в Европа“, заяви Добрев.

След оттеглянето си от политиката той работи по енергийни и технологични проекти заедно с бившите служебни министри на енергетиката Румен Радев и Николай Павлов.

Според данните, посочени от Добрев, системите за съхранение на електроенергия в България вече достигат обща мощност от около 5000 MW и капацитет от близо 20 000 MWh. Инвестициите в сектора надхвърлят 3 млрд. евро, като над 90% от тях са направени от български компании.

Добрев смята, че бързото развитие на възобновяемите енергийни източници и батериите може да промени позицията на България на регионалния електроенергиен пазар. Системите позволяват електроенергия да се съхранява в часовете на ниски цени и да се използва или изнася при по-високо потребление.

По думите му в рамките на една-две години цените на свободния пазар у нас могат да станат по-ниски от тези в съседните държави. Комбинацията от евтина електроенергия и развита мрежа според него би могла да привлече и инвестиции в центрове за данни, изкуствен интелект и високотехнологични производства.

„Най-евтината електроенергия е тази от проектите от вятър и слънце. Тоест, за да е евтин токът, трябва две неща – проекти от вятър и слънце и системи за съхранение“, заключи Добрев.