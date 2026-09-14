Изумен съм от Давиде Анчелоти

Назначаването на Давиде Анчелоти за нов треньор на Лил до момента се оказва категоричен успех. Италианецът, за когото това е първи европейски опит като старши треньор, изведе тима от Северна Франция на върха в Лига 1 след четири кръга, а работата му на пейката спечели привържениците на Лил, които постепенно забравят наследството на неговия предшественик Бруно Женезио. Победата с 2:0 срещу Троа тази неделя изкачи песовете на първото място в класирането и те вече мечтаят, защо не, да се борят за титлата в Лига 1 до самия край.

"Все още имаме неща, които трябва да подобрим", подчерта Давиде през уикенда в отговор на въпрос за лидерската позиция във френското първенство. Италианецът реши да поеме по собствен път, след като дълго време работеше рамо до рамо с баща си Карло. Работата му зад кулисите беше от ключово значение за спечелването на две титли в Шампионската лига от Реал Мадрид в рамките на три години при последния им период в клуба. Давиде реши да направи крачката и да стане старши треньор. След непостоянен първи период начело на Ботафого и след като помагаше на баща си в националния отбор на Бразилия на последното Световно първенство, обаждане от Лил промени всичко.

Оливие Летанг, президентът на френския клуб, убеди Давиде да се присъедини към отбора от Северна Франция. Двамата се познават от много години. По време на престоя на Карло Анчелоти в ПСЖ френският ръководител заемаше поста спортен директор на парижкия клуб. Там те изградиха отлични отношения, които години по-късно доведоха до назначаването на Давиде за треньор на северния тим.

Давиде почти нямаше почивка. Веднага след като отпадането на Бразилия от Световното първенство беше потвърдено, той пристигна в Люшен, където се намира тренировъчната база на Лил, за да започне работа. Придружаван от хора, на които има доверие, сред които и Диего Ногалес, специалистът по статични положения и една от ключовите фигури за настоящия успех на песовете, стартът му на сезона в Лига 1 е впечатляващ.

Само два гола на ПСЖ в добавеното време, в мач, в който Лил водеше с 2:0 до 90-ата минута, попречиха на Давиде да постигне перфектен актив във Франция. В дебюта си в Шампионската лига той остави добро впечатление срещу Бетис. Ранен червен картон на Итън Мбапе, продукт на школата, обаче попари надеждите им за победа. Загубата все пак не оказа влияние върху отбора, който бързо се съвзе и постигна труден успех срещу Троа тази неделя - победа, която го изведе на върха в класирането на Лига 1.

Ясен пример за характера на Давиде е начинът, по който се справи със ситуацията около Мбапе. По-категоричен треньор със сигурност би извадил Итън от състава след грешката му срещу Бетис. Въпреки че започна като резерва, дясното крило прегърна италианеца преди да влезе на терена и се отблагодари за доверието му с хубав гол срещу Троа. Подобни жестове той е научил от баща си Карло - блестящ треньор, с когото работеше рамо до рамо и спечели безброй трофеи.

Десет точки от възможни дванадесет, прагматичен стил на игра, вдъхване на увереност на всички футболисти и повече от обещаващо начало затвърдиха доверието на Лил към Давиде Анчелоти. В клуба са изключително доволни от него. Френската преса подчертава зрелостта му при справянето с трудни ситуации, като например начина, по който омаловажи темата, когато беше попитан за късното изравняване на ПСЖ във втория кръг на Лига 1. Дори Жиру, когото Анчелоти многократно е хвалил за неговата отдаденост, заяви, че треньорът използва много примери от гръцката митология, за да мотивира футболистите си.

Анализът е качен без редакторска намеса и е на журналиста Андрес Онрубия, сайт АС.