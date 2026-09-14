ЕЦБ намекна за ново вдигане на лихвите заради засилващия се инфлационен натиск

Европейската централна банка (ЕЦБ) вероятно ще трябва да продължи постепенното повишаване на лихвените проценти, за да ограничи инфлацията, заяви членът на Управителния съвет на институцията и управител на Латвийската централна банка Мартинс Казакс, цитиран от Ройтерс.

"Аргументите в полза на по-нататъшно затягане на паричната политика се множат", посочи той в интервю за Ройтерс.

Според Казакс последното повишение на лихвите до 2,5% е поставило ЕЦБ в горната граница на неутралния диапазон, но това не изключва нови увеличения.

"Лихвените проценти може би трябва да навлязат в рестриктивния диапазон", заяви той.

Подобна позиция изрази и президентът на "Бундесбанк" Йоахим Нагел. Той не изключи основният лихвен процент да бъде повишен до равнище, което би забавило икономическата активност. Засега обаче европейската икономика остава по-устойчива от очакваното.

Казакс подкрепя постепенното затягане на паричната политика. По думите му предприетите досега мерки позволяват на ЕЦБ да действа без "бързане и суматоха".

В четвъртък ЕЦБ повиши основните си лихвени проценти за втори път тази година и предупреди за продължаващ ценови натиск. Това засили очакванията за ново увеличение на лихвите още през следващия месец.

Казакс отказа да коментира дали на следващото заседание на ЕЦБ в края на октомври може да бъде предприето ново повишение.

Енергийните цени засилват инфлационните рискове

Междувременно членът на Управителния съвет на ЕЦБ и управител на Словашката централна банка Петер Казимир предупреди за риск инфлацията в еврозоната да се ускори по-силно от очакваното.

"В момента вниманието ми е насочено не толкова към цените на петрола и горивата, колкото към цените на газа и електроенергията", написа той в публикация в блога си.

Казимир очаква поскъпването да засегне и хранителните продукти, чиито цени имат особено голямо значение за потребителите.

"Рисковете за инфлацията са ясно насочени нагоре", посочи Казимир.

Централният банкер, известен с подкрепата си за по-строга парична политика, не призова директно за ново увеличение на лихвите. Той подчерта, че готовността на ЕЦБ да разглежда различни варианти не трябва да се приема като колебание. По думите му институцията ще действа решително, когато постъпващите данни го налагат.

Членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел също изрази тревога от поскъпването на енергията, като остави отворен въпроса за следващите действия на централната банка.

Тя заяви, че тепърва ще стане ясно дали повишението на лихвите от миналата седмица е било достатъчно.

"Следващите решения ще се вземат въз основа на постъпващите данни", посочи Шнабел.

Тя определи последните ръстове на енергийните цени като "доста тревожни". По думите ѝ проблемът не се ограничава до петрола, а включва и рафинираните продукти, сред които дизеловото гориво, както и природния газ, чиято цена е достигнала много високо равнище.