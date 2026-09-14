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Божидар Саръбоюков: Ще продължа да давам максимума от себе си

Божидар Саръбоюков: Ще продължа да давам максимума от себе си
БТА

Националният рекордьор в скока на дължина благодари на своя треньор, близките и хората, подкрепили развитието му

Националният рекордьор в скока на дължина Божидар Саръбоюков заяви, че любовта към леката атлетика е основната причина да продължава да се състезава. Бронзовият медалист от Европейското първенство в Бирмингам обеща и занапред да дава максимума от себе си.

22-годишният състезател беше сред отличените на специална церемония на Българската федерация по лека атлетика. На нея най-успешните български атлети през летния сезон на 2026 година получиха парични премии.

„Първо искам да благодаря на всички, които в момента виждам като звезди, уважаеми гости, близки, роднини и всички в тази зала. Това, което правя - спорта и леката атлетика, го правя на първо място, защото обичам да го правя от сърце, с любов“, заяви Саръбоюков.

Той призна, че понякога дори призовите класирания не са достатъчни, за да задоволят амбициите му.

„Когато имаш любов към нещо, ти търсиш максимума от него. Много се радвам за наградите, които получихме, и за уважението в залата. Оттук нататък ще давам максимума от себе си и наистина ще се радвам винаги да съм на тази сцена“, добави атлетът.

Саръбоюков благодари на Българската федерация по лека атлетика, на своя треньор, семейството и спонсорите си. Той отправи специални думи и към министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, чиято фондация го е подкрепила в по-ранен етап от кариерата му.

„Радвам се, че виждам днес Енчо, който преди години беше човекът, подкрепил ме като млад спортист чрез своята фондация. Три или четири години по-късно осъзнавам какво всъщност е означавало това. Благодаря, наистина“, каза Саръбоюков.

През миналата седмица българинът завърши на второ място на комерсиалния турнир Ultimate Championship в Будапеща с резултат от 8,34 метра.

Най-доброто му постижение през годината е 8,45 метра, постигнато през февруари в Белград. С този резултат Саръбоюков постави национален рекорд в скока на дължина.

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