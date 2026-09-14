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Анчелоти потвърди: Неймар повече няма да играе за Бразилия

Анчелоти потвърди: Неймар повече няма да играе за Бразилия
АП/БТА

Селекционерът на „Селесао“ ще гради отбор с млади футболисти и няма да разчита на една голяма звезда

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти потвърди, че Неймар няма да се завърне в националния отбор. Италианският специалист разкри, че нападателят сам е взел решението да сложи край на кариерата си със „Селесао“.

„Неймар заслужаваше да бъде на Световното първенство заради качествата си, но той вече потвърди, че не иска да се връща в националния отбор. Той не може да бъде заменен - беше изключителен и уникален талант“, заяви Анчелоти пред CNN Esportes.

След оттеглянето на Неймар селекционерът възнамерява да насочи вниманието си към изграждането на нов състав с млади футболисти. Анчелоти следи отблизо играчите, родени между 2004 и 2006 година, но очаква възможности да получат и представители на следващите поколения.

„Имаме млади играчи, родени през 2008 година, които все още не играят, но могат да го направят. Сега е моментът да дадем приоритет на младите“, обясни специалистът.

Анчелоти работи и за подобряване на координацията между мъжкия национален отбор и юношеските селекции на Бразилия. Той поддържа постоянна връзка с треньорите на съставите до 20 и до 17 години, за да бъде следено развитието на най-перспективните играчи.

„Трябва да следим тези млади футболисти в процеса им на развитие, защото целите на един клуб за даден играч невинаги съвпадат с тези на националния отбор“, добави Анчелоти.

Италианецът иска бъдещият състав на Бразилия да бъде изграден върху колективната игра, вместо да зависи от представянето на една звезда.

„В съвременния футбол е необходим отборен дух, а не само индивидуален талант. Разбира се, ако имаш голям индивидуален талант, имаш по-големи шансове да спечелиш, но съвременният футбол не допуска липса на отборна игра. Работим, за да изградим силен отбор за бъдещето, а не да разчитаме на един голям талант“, заяви селекционерът.

Анчелоти определи представянето на Бразилия на Световното първенство през 2026 година като разочароващо. Въпреки това той смята, че отборът разполага с достатъчно време, за да изгради конкурентоспособно ново поколение.

„Смятам, че Бразилия трябва да бъде сред най-добрите национални отбори в света. Не успяхме да го постигнем и затова трябва да подобрим представянето си на следващите световни първенства“, завърши Анчелоти.

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