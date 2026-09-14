Двама души бяха намушкани заради забележка за побой над куче във Варна

Двама мъже са били намушкани във Варна. Скандал е избухнал на 10 септември около 20:30 часа в „Цветния квартал”, когато семейство с малко дете се прибирало към дома си и забелязало, че 48-годишен мъж малтретира домашния си любимец пред блока, в който живее, предава НОВА.

След направена забележка между двамата мъже възниква конфликт. Той прераства в размяна на физически удари. Собственикът на кучето вади кухненски нож и пробожда другия мъж няколко пъти - в областта на торса и главата. Съсед, свидетел на станалото, се намесва в опит да вземе ножа от ръката на нападателя, но също е прободен от него в областта на корема.