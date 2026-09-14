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Двама души бяха намушкани заради забележка за побой над куче във Варна

Двама души бяха намушкани заради забележка за побой над куче във Варна
БТА

Нападателят е арестуван

Двама мъже са били намушкани във Варна. Скандал е избухнал на 10 септември около 20:30 часа в „Цветния квартал”, когато семейство с малко дете се прибирало към дома си и забелязало, че 48-годишен мъж малтретира домашния си любимец пред блока, в който живее, предава НОВА.

След направена забележка между двамата мъже възниква конфликт. Той прераства в размяна на физически удари. Собственикът на кучето вади кухненски нож и пробожда другия мъж няколко пъти - в областта на торса и главата. Съсед, свидетел на станалото, се намесва в опит да вземе ножа от ръката на нападателя, но също е прободен от него в областта на корема.

Двамата ранени мъже са откарани с линейки до Окръжна болница „Св. Анна”, където са хоспитализирани. По-леко пострадалият мъж, който е наръган втори, е зашит и към момента е освободен за домашно лечение. Първият мъж обаче все още се намира в болница - в стабилно състояние, без опасност за живота. Действието се е развило пред очите на сина им, който утре ще е първокласник.

Собственикът на кучето се е опитал да избяга, но малко по-късно е задържан от полицията и в момента е в ареста. Случаят е предаден на Прокуратурата. Кучето е било прибрано от съседи, които му търсят дом в социалните мрежи.

Свидетели разказаха, че и преди се е случвало мъжът да проявява агресия към животното, както и да влиза в конфликти с хора от квартала. При един от тях също се е стигнало до сблъсък, но намесата на съседи е предотвратила по-сериозни последици.

 

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