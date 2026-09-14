Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Край на една ера: Доминацията на Голямата тройка в тениса приключи

Край на една ера: Доминацията на Голямата тройка в тениса приключи
Снимки:АП/БТА - Колаж: ТАРАЛЕЖ

За първи път от близо 24 години нито един от Джокович, Надал и Федерер не е в топ 10 на спорта

Новак Джокович официално изпадна от Топ 10 на световната ранглиста след шокиращото си отпадане още в първия кръг на US Open.

39-годишният сърбин загуби от Мариано Навоне в пет сета - 7:5, 4:6, 6:2, 6:1, 3:2, а в обновеното подреждане на АТП заема 12-ото място.

Отстъплението на Джокович от петата позиция сложи край на една от най-впечатляващите серии в историята на световния тенис. За първи път от 7 октомври 2002 година нито един от представителите на Голямата тройка - Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович, не присъства сред първите десетима.

Преди близо 24 години лидер в ранглистата е Лейтън Хюит, следван от Томи Хаас, Андре Агаси, Марат Сафин, Тим Хенман, Хуан Карлос Фереро, Алберт Коста, Себастиан Грожан, Карлос Моя и Евгени Кафелников.

От есента на 2002 година досега поне един измежду Федерер, Надал и Джокович неизменно беше част от Топ 10. Швейцарецът прекрати кариерата си през 2022 година на 41-годишна възраст, а испанецът се оттегли през 2024-а на 38 години.

Джокович остана последният активен представител на великото поколение, но ранното му отпадане в Ню Йорк доведе до символичен край на продължилото повече от две десетилетия присъствие на Голямата тройка в елита на ранглистата.

Загубата от Навоне беше първата за сърбина в откриващ кръг на Откритото първенство на САЩ. Това е и най-ранното му отпадане от турнир от Големия шлем след Australian Open през 2006 година.

Поражението прекъсна серията му от 78 поредни победи в първия кръг на турнирите от Големия шлем. Джокович изпадна от Топ 10 за първи път от юли 2018 година.

След двубоя носителят на 24 титли от Големия шлем говори открито за физическите проблеми, които го преследват през сезона. Той разкри, че е страдал от гадене, повръщане и крампи, а в края на срещата гърбът и рамото му не са издържали.

Въпреки тежкия момент Джокович няма намерение да прекратява кариерата си. Сърбинът ще обсъди ситуацията със своя екип и заяви желание да участва във всички турнири от Големия шлем през следващия сезон.

Още по темата

От будуване пред телевизора до победа над идола: Навоне сбъдна мечтата си срещу Джокович

От будуване пред телевизора до победа над идола: Навоне сбъдна мечтата си срещу Джокович

Исторически срив: Джокович изхвърча от топ 10 за първи път от 2018 г.

Исторически срив: Джокович изхвърча от топ 10 за първи път от 2018 г.

Шок на US Open: Джокович отпадна още в първия кръг

Шок на US Open: Джокович отпадна още в първия кръг

Бивш конкурент на Джокович, Надал и Федерер стана футболист

Бивш конкурент на Джокович, Надал и Федерер стана футболист

Джокович: Искам с Федерер и Надал да си кажем всичко

Джокович: Искам с Федерер и Надал да си кажем всичко

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Току-що
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Току-що
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 3 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 14 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 24 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 26 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 27 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 30 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 38 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 38 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 40 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 40 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 42 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 49 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 55 минути