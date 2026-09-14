Край на една ера: Доминацията на Голямата тройка в тениса приключи

Новак Джокович официално изпадна от Топ 10 на световната ранглиста след шокиращото си отпадане още в първия кръг на US Open.

39-годишният сърбин загуби от Мариано Навоне в пет сета - 7:5, 4:6, 6:2, 6:1, 3:2, а в обновеното подреждане на АТП заема 12-ото място.

Отстъплението на Джокович от петата позиция сложи край на една от най-впечатляващите серии в историята на световния тенис. За първи път от 7 октомври 2002 година нито един от представителите на Голямата тройка - Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович, не присъства сред първите десетима.

Преди близо 24 години лидер в ранглистата е Лейтън Хюит, следван от Томи Хаас, Андре Агаси, Марат Сафин, Тим Хенман, Хуан Карлос Фереро, Алберт Коста, Себастиан Грожан, Карлос Моя и Евгени Кафелников.

От есента на 2002 година досега поне един измежду Федерер, Надал и Джокович неизменно беше част от Топ 10. Швейцарецът прекрати кариерата си през 2022 година на 41-годишна възраст, а испанецът се оттегли през 2024-а на 38 години.

Джокович остана последният активен представител на великото поколение, но ранното му отпадане в Ню Йорк доведе до символичен край на продължилото повече от две десетилетия присъствие на Голямата тройка в елита на ранглистата.

Загубата от Навоне беше първата за сърбина в откриващ кръг на Откритото първенство на САЩ. Това е и най-ранното му отпадане от турнир от Големия шлем след Australian Open през 2006 година.

Поражението прекъсна серията му от 78 поредни победи в първия кръг на турнирите от Големия шлем. Джокович изпадна от Топ 10 за първи път от юли 2018 година.

След двубоя носителят на 24 титли от Големия шлем говори открито за физическите проблеми, които го преследват през сезона. Той разкри, че е страдал от гадене, повръщане и крампи, а в края на срещата гърбът и рамото му не са издържали.

Въпреки тежкия момент Джокович няма намерение да прекратява кариерата си. Сърбинът ще обсъди ситуацията със своя екип и заяви желание да участва във всички турнири от Големия шлем през следващия сезон.