САЩ: Петролните доставки през Ормузкия пролив ще продължат да нарастват

Седемдневната плъзгаща се средна стойност на доставките на петрол през Ормузкия пролив, извършвани с ескорт от Военноморските сили на САЩ, продължава да се увеличава и се очаква тенденцията да се запази. Това заяви американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от Ройтерс.

Райт говори пред журналисти във Виена, където се провежда заседание на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

"Тенденцията при тази седемдневна плъзгаща се средна стойност е възходяща и ще остане такава", заяви Райт.

Министърът уточни, че обявеният от него на 1 септември дневен пик от 17 млн. барела всъщност е бил по-висок.

По думите му първоначалната стойност не е включвала един от корабите, превозващи петрол през пролива.

"Имаше един кораб, който не беше отчетен. Оказа се, че количеството за този ден е било почти точно 18 милиона барела", посочи той.