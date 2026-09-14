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САЩ: Петролните доставки през Ормузкия пролив ще продължат да нарастват

САЩ: Петролните доставки през Ормузкия пролив ще продължат да нарастват
Снимка: AP/БТА

Седемдневната средна стойност на превозите с ескорт от американския флот се увеличава, а реалният дневен пик е достигнал близо 18 млн. барела

Седемдневната плъзгаща се средна стойност на доставките на петрол през Ормузкия пролив, извършвани с ескорт от Военноморските сили на САЩ, продължава да се увеличава и се очаква тенденцията да се запази. Това заяви американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от Ройтерс.

Райт говори пред журналисти във Виена, където се провежда заседание на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

"Тенденцията при тази седемдневна плъзгаща се средна стойност е възходяща и ще остане такава", заяви Райт.

Министърът уточни, че обявеният от него на 1 септември дневен пик от 17 млн. барела всъщност е бил по-висок.

По думите му първоначалната стойност не е включвала един от корабите, превозващи петрол през пролива.

"Имаше един кораб, който не беше отчетен. Оказа се, че количеството за този ден е било почти точно 18 милиона барела", посочи той.

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