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Журналистът Кирил Борисов: Имало е опасност Калушев да бъде разследван за опит за блудство

Журналистът Кирил Борисов: Имало е опасност Калушев да бъде разследван за опит за блудство

Калушев е взел решението да се сложи край на живота на шестимата, посочи Борисов

Ивайло Калушев е взел решението да се сложи край на живота на шестимата. Това заяви журналистът от "24 часа" Кирил Борисов пред БТВ. 

Той се позова на огласената публично експертиза на пресконференцията, продължила над 2 часа.

Според него причините за случилото се са 3: първо - групата е загубила обществено-политическа подкрепа; второ - намамалели са даренията, които са получавали от 2022 г.; трето - имало е опасност Калушев да бъде разследван за опит за блудство, защото и преди е имало сигнали срещу него, но е успявал да се размине с правосъдието. 

Борисов посочи, че е имало разговори и обвинения към Калушев от малолетно дете.

По думите на журналиста доказателствата досега показват, че в гибелта на шестимата няма външна намеса.

"Обществото отдавна очаква отговори. Поляризираха се много мненията. Случаят започна да се използва за политически цели. Всички очакват отговори за мотивите на престъплението, след което останаха шест трупа", каза още журналистът Кирил Борисов.

По думите му групата около Калушев няма как да бъде свързвана с нито една кандидат-президентска двойка за предстоящите избори и този случай да бъде използван за политически цели.

"Нищо ново не научих днес, цялата на пресконференцията беше да се влезе в един политически дискурс и идеята беше да захлупи скандала с помилвания наркобарон от президента Йотова", каза журналистът Йово Николов пред БТВ.

"Това не бяха детайли по мотивите, а внушенията на един криминален психолог. Бяха прекрачени всякакви етични норми. Целта беше да се внушат някакви опорни точки", добави той.

 

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