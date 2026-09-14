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Проф. Константинов: Бойко Борисов се опитва да запази ГЕРБ поне до местните избори

Проф. Константинов: Бойко Борисов се опитва да запази ГЕРБ поне до местните избори
БТА

Според него лидерът на ГЕРБ е бил изправен пред изключително труден политически избор

Бойко Борисов прави опит да запази ГЕРБ поне до местните избори с решението партията да не издига собствен кандидат за президент, заяви пред НОВА математикът и анализатор в „Галъп интернешънъл Болкан“ проф. Михаил Константинов.

Според него лидерът на ГЕРБ е бил изправен пред изключително труден политически избор и в крайна сметка е предпочел един от възможните изходи.

Историята ще покаже дали този избор е бил добър“, посочи Константинов.

Коментирайки включването в президентската надпревара на кмета на Елин Пелин, професорът го определи като „интересен кандидат“, който има конкретни резултати от работата си на местно ниво.

Според Константинов сред политиките на общината е финансовото подпомагане на семейства при раждане на дете при определени условия, включително свързани с образованието на родителите.

Константинов не очаква кметът на Елин Пелин непременно да стигне до победа, но смята, че присъствието на подобни кандидати в кампанията е полезно. 

„Той е човек с реални приноси, който знае как се върши работа, макар и в малък мащаб“, заяви математикът.

В момента проф. Константинов вижда Илияна Йотова и Андрей Гюров като основните претенденти в президентската надпревара. Според него зад Йотова стои най-голямата политическа сила, докато формациите зад Гюров имат потенциал да мобилизират до около 400 000 избиратели.

Той обаче подчерта, че същинската кампания все още не е започнала и развитието ѝ може да промени значително сегашната картина. Константинов коментира и атаките срещу основните политически лагери преди официалното начало на кампанията. Той посочи като пример критиките срещу Илияна Йотова за извършени в миналото помилвания, както и политическите спорове около случая „Петрохан“.

По отношение на „Петрохан“ математикът изрази собствената си позиция, че най-логичното обяснение е свързано с функционирането на затворена и строго йерархична общност. Той повтори част от тезите, представени от експерти по разследването, включително твърденията за ролята на лидера на групата и за отношенията вътре в нея.

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