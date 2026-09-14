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Проф. Пиргова: Тази кампания няма да е приятна, ако не бъдат показвани реални алтернативи

Проф. Пиргова: Тази кампания няма да е приятна, ако не бъдат показвани реални алтернативи

Андрей Гюров е образован човек, но е малък като мащаб, за да се бори с фигурата на Илияна Йотова, посочи политологът

Тази предизборна кампания няма да е никак приятна, ако протече без политически сблъсъци и показване на реални алтернативи, заяви каза политологът проф. Мария Пиргова пред НОВА.

„Изкарването на компромати и отварянето на темата с помилванията се прави сега, защото когато нямаш реални козове срещу другия, правиш клипове в социалните мрежи”, смята тя.

Според нея българските граждани не биха се повлияли както от тази ситуация, така и от новите факти около случая „Петрохан”.  

Андрей Гюров е възпитан и образован човек, но е малък като мащаб, за да се бори с фигурата на Илияна Йотова, която е политик с опит на българска и европейска почва. Политическите му качества са в пъти по-малки от тези на Йотова. Гюров няма да успее да събере гласове от градската десница, също така не виждаме и инициативен комитет, който да разшири подкрепата за него”, смята политологът.

Според Пиргова машините не са фактор за избирателната активност у нас.

Тя коментира и ситуацията в ГЕРБ. 

„Бойко Борисов вече не е убедителен когато казва нещо. Няма ясна визия как ще върви партията напред. Това ще се отрази отрицателно върху нея, тъй като вървят процеси на разпадане. Такива процеси ще има докато не се стигне до стопяване, защото те не разчитат на програма. Не можем да определим дали е дясна, дали е лява партия. Включването на кмета на Елин Пелин в надпреварата за президент ще консолидира партията за известно време”, посочи Пиргова.

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