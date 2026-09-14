Манол Иванов пред Таралеж: Сред акционерите на Левски има безпокойство от неизвестността

Председателят на Сдружението на ветераните на Левски Манол Иванов коментира пред ТАРАЛЕЖ най-важните решения от Общото събрание на "сините". Той посочи, че основната промяна е официалната смяна на собствеността и преминаването към едностепенен модел на управление със Съвет на директорите.

"Основното е, всички знаят, че вече има смяна на собствеността. Това е най-важната новина вече официално. Бяха направени промени по устава, бяха направени промени и в управлението на Левски. Няма да бъде двустепенно с Управителен и Надзорен съвет, а само едностепенно със Съвет на директорите", заяви Манол Иванов.

Той обаче призна, че на самото събрание са били поставени и въпроси, които са предизвикали сериозен интерес сред миноритарните акционери.

"Имаше някои неща, които самите акционери, говоря за миноритарните акционери, поставиха като въпроси. Имаше един-два въпроса, на които повечето хора обърнаха внимание", каза Иванов.

Една от темите е било отсъствието на новите чуждестранни членове на Съвета на директорите от Общото събрание.

"Изведнъж новите собственици - абсолютно никой не присъства тук. Нито господин Бостанджиев, нито четиримата чуждестранни членове на новия Съвет на директорите. Това не направи така добро впечатление на акционерите", подчерта председателят на ветераните.

Манол Иванов открои и друг въпрос, който според него е напълно резонен - срещу каква сума са придобити акциите на Левски.

"Знаете, че господин Сираков преди шест години получи акциите за едно евро, може да се каже безплатно. Сега обаче беше зададен въпросът срещу каква сума са придобити акциите, на което беше отговорено, че това е конфиденциална информация", заяви Иванов.

Той продължи:

"Добре, конфиденциална информация е, но къде отиват тези пари? Това е резонен въпрос. Това беше един от акцентите, които изостриха сетивата на повечето акционери", каза още председателят на Сдружението на ветераните.

Сред позитивните теми от събранието Манол Иванов постави проекта за новия стадион.

"Беше представен един сериозен доклад относно новия стадион, който се очаква да започне да се строи през юни 2027 година. В момента вървят проектите, увеличава се капацитетът от 22 000 на 28 000 седящи места. Проектира се така, че да бъде най-модерният стадион на Балканите и в Югоизточна Европа", обясни той.

Иванов коментира и финансовото състояние на клуба, като посочи, че реализираната печалба няма да бъде разпределяна между акционерите.

"Тази година има печалба. Тя не беше разпределена между акционерите, покриват се стари загуби, което е нормално", каза той.

Според Манол Иванов обаче сред част от акционерите остава известно напрежение заради неизвестността около новите хора в ръководството.

"Продължава да витае между акционерите по-скоро не толкова ентусиазъм, а някакво безпокойство от тази неизвестност. Те бяха представени с по няколко изречения от CV-тата им", заяви той.

Именно затова Сдружението на ветераните вече е предприело конкретна стъпка към среща с новото ръководство.

"Аз като председател на Сдружението на ветераните отправих официална писмена покана. Искаме да изложим нашата визия за развитието на Сдружението и да видим на каква основа ще положим новото сътрудничество между футболния клуб Левски и Сдружението на ветераните", разкри Манол Иванов.

Той подчерта значението на ветераните за идентичността на клуба.

"В крайна сметка това е живата история на Левски. Тези хора са управлявали различни европейски клубове и знаят, че навсякъде има ветерани и легенди, на които клубът се опира, позовава и които използва като свое лице", допълни той.

Манол Иванов коментира подробно и новата роля на Наско Сираков. Той защити доскорошния мажоритарен собственик и заяви, че приносът му за стабилизирането на клуба не може да бъде пренебрегван.

"Не може да си кривим душата, когато говорим за Наско Сираков. Казвам го и на тези, които не го харесват. В крайна сметка човекът положи неимоверни усилия, за да може да се стабилизира клубът с помощта и на спонсори, и на публика, и на спортно-техническата работа. Това не може да му се отрече", заяви Иванов.

Той обясни и какви ще бъдат реалните правомощия на Сираков занапред.

"Той ще си бъде президент, който ще има съвещателен глас. Може да присъства на всяко едно заседание на Съвета на директорите и вътре да дава мнението си", каза председателят на ветераните.

"Когато се гласува от членовете на Съвета на директорите, той няма да гласува, но ще може да присъства, да бъде уведомяван за решенията и да дава мнения, с които евентуално те да се съобразяват. Ще може да дава мнение, но няма да има тези решаващи правомощия, които имаше досега като мажоритарен собственик", завърши Манол Иванов.