Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Нови безредици с мигранти край границата между България и Гърция

Нови безредици с мигранти край границата между България и Гърция
Снимка: AP/БТА

Това е пореден инцидент в лагера в Клиди, където през август 40 мигранти успяха да избягат

Поредни безредици и нов опит за бягство са регистрирани в центъра за мигранти в Клиди, Северна Гърция, само на няколко километра от граничния пункт Кулата/Промахон на границата с България. 

Около 50 мигранти са се опитали снощи да съборят телените огради на две места и да избягат от центъра. Полицейски екипи, включително сили за борба с безредиците, са се намесили незабавно и са осуетили опита, като са използвали и химически средства.

Това е вторият подобен инцидент в рамките на няколко денонощия. По-сериозни безредици са избухнали в центъра и в петък вечерта около 23 часа, когато отново около 50 мигранти са се разбунтували и са направили опит да избягат.

Тогава участниците са прерязали електрически кабел, за да предизвикат объркване, вследствие на което част от центъра е останала без осветление. След това мигрантите започнали да хвърлят камъни по полицаите и едновременно с това да се опитват да съборят оградата.

При двата инцидента няма данни за ранени, но са нанесени сериозни материални щети.

Безредиците са поредните в същия център през последния месец. Сблъсъци са регистрирани на 22 и 29 август, както и на 2 и 8 септември.

Най-сериозният случай е от 22 август, когато 40 души са успели да избягат от мигрантския център, а 27 от тях са били задържани малко след бягството.

Центърът за мигранти в Клиди, който се намира в община Синдики, е разположен на 6,7 км по пътя от граничния пункт Кулата/Промахон. По права линия разстоянието до българската граница е по-малко от 5 км.

Още по темата

Лодка с мигранти потъна в Южна Гърция, 25 души са в неизвестност

Лодка с мигранти потъна в Южна Гърция, 25 души са в неизвестност

Турция задържа 13 мигранти, превозвани към българската граница

Турция задържа 13 мигранти, превозвани към българската граница

Нови безредици в мигрантски лагер край границата с България

Нови безредици в мигрантски лагер край границата с България

Пет европейски държави търсят споразумения за изпращане на мигранти извън ЕС

Пет европейски държави търсят споразумения за изпращане на мигранти извън ЕС

Българин е задържан в Гърция за трафик на мигранти

Българин е задържан в Гърция за трафик на мигранти

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Две земетресения разтърсиха Гърция в рамките на часове

Две земетресения разтърсиха Гърция в рамките на часове

Германски либерал: ЕС не трябва да бъде заложник на ветото на една държава

Германски либерал: ЕС не трябва да бъде заложник на ветото на една държава

Заради изборите: Фон дер Лайен ще посети Сърбия на по-късен етап

Заради изборите: Фон дер Лайен ще посети Сърбия на по-късен етап

Водещи

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 3 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 9 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 11 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 15 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 17 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 25 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 26 минути
Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

  • Преди 30 минути
Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

  • Преди 32 минути
Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

  • Преди 39 минути
ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

  • Преди 43 минути
Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

  • Преди 43 минути
Петко Петков е номиниран за член на ВСС от квотата на следователите

Петко Петков е номиниран за член на ВСС от квотата на следователите

  • Преди 47 минути
Богдан Милчев: Има дисциплинарно производство срещу шефа на тол управлението Олег Асенов

Богдан Милчев: Има дисциплинарно производство срещу шефа на тол управлението Олег Асенов

Започнаха парламентарните избори в Русия

Започнаха парламентарните избори в Русия

  • Преди 56 минути