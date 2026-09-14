Нови безредици с мигранти край границата между България и Гърция

Поредни безредици и нов опит за бягство са регистрирани в центъра за мигранти в Клиди, Северна Гърция, само на няколко километра от граничния пункт Кулата/Промахон на границата с България.

Около 50 мигранти са се опитали снощи да съборят телените огради на две места и да избягат от центъра. Полицейски екипи, включително сили за борба с безредиците, са се намесили незабавно и са осуетили опита, като са използвали и химически средства.

Това е вторият подобен инцидент в рамките на няколко денонощия. По-сериозни безредици са избухнали в центъра и в петък вечерта около 23 часа, когато отново около 50 мигранти са се разбунтували и са направили опит да избягат.

Тогава участниците са прерязали електрически кабел, за да предизвикат объркване, вследствие на което част от центъра е останала без осветление. След това мигрантите започнали да хвърлят камъни по полицаите и едновременно с това да се опитват да съборят оградата.

При двата инцидента няма данни за ранени, но са нанесени сериозни материални щети.

Безредиците са поредните в същия център през последния месец. Сблъсъци са регистрирани на 22 и 29 август, както и на 2 и 8 септември.

Най-сериозният случай е от 22 август, когато 40 души са успели да избягат от мигрантския център, а 27 от тях са били задържани малко след бягството.

Центърът за мигранти в Клиди, който се намира в община Синдики, е разположен на 6,7 км по пътя от граничния пункт Кулата/Промахон. По права линия разстоянието до българската граница е по-малко от 5 км.