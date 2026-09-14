Протест пред БНТ в защита на Георги Ангелов
Протестът е организиран в социалните мрежи от бившия посланик на България в Русия Илиян Василев
Протест пред БНТ в защита на Георги Ангелов и свободата на словото започна тази вечер пред БНТ.
Протестът бе организиран в социалните мрежи от бившия посланик на България в Русия Илиян Василев.
Много демонстранти (включително журналисти) се събраха на протеста "в защита на Георги Ангелов и за редакционната независимост, свободата на словото и правото на обществото да чува неудобни за властта истини".
Протестиращите скандират "Тук не е Москва".
С напредването на вечерта към протеста се присъединяват все повече хора.
Водещият на предаването "История.БГ" по БНТ 1 Георги Ангелов миналата седмица съобщи в профила си във Фейсбук, че е свален от ефир.
Отстраняване от ефир бе обсъдено на заседание на Съвета за електронни медии (СЕМ). Регулаторът реши да изслуша генералния директор на БНТ Милена Милотинова и Управителния съвет за планираните програмни промени, включително и за отстраняването от ефир на журналиста Георги Ангелов като водещ на предаванията „История.БГ" и „До Европа и напред".