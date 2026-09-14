Протест пред БНТ в защита на Георги Ангелов и свободата на словото започна тази вечер пред БНТ.

Протестът бе организиран в социалните мрежи от бившия посланик на България в Русия Илиян Василев.

Много демонстранти (включително журналисти) се събраха на протеста "в защита на Георги Ангелов и за редакционната независимост, свободата на словото и правото на обществото да чува неудобни за властта истини".

Протестиращите скандират "Тук не е Москва".

С напредването на вечерта към протеста се присъединяват все повече хора.

Водещият на предаването "История.БГ" по БНТ 1 Георги Ангелов миналата седмица съобщи в профила си във Фейсбук, че е свален от ефир.

Отстраняване от ефир бе обсъдено на заседание на Съвета за електронни медии (СЕМ). Регулаторът реши да изслуша генералния директор на БНТ Милена Милотинова и Управителния съвет за планираните програмни промени, включително и за отстраняването от ефир на журналиста Георги Ангелов като водещ на предаванията „История.БГ" и „До Европа и напред".