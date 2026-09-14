Сигнал до Таралеж: Спекула с цените на цветята преди 15 септември - 7 евро за 1 гербер в "Люлин"

Дни преди първия учебен ден цените на цветята традиционно се повишават, но тази година след въвеждането на еврото цените стигнаха изключително високи, дори спекулативни стойности.

За истинска спекула сигнализираха за Таралеж родители на първокласници от столичния квартал „Люлин“, където един гербер, оформен като малък букет с опаковъчна хартия, струва 7 евро.

Такава е и цената на хризантемите.

Най-евтиният вариант за купуване на цвете в квартал „Люлин 10“ са мънички саксийки, които се продават за "скромната сума" от 5 евро. По-големите саксии са на цена 10 евро.

Букет с един слънчоглед струва 10 евро, още по-високи са цените на букетите с рози.

Въпреки спекулативните цени пред сергиите в столичния квартал е пълно с родители с малки деца и в частност с първокласници, които купуват дори по няколко букета за учителките.

Хората изразяват възмущението си, но въпреки това купуват цветя броени часове преди Първия учебен ден, като казват, че алтернатива за по-евтини букети на този етап в най-населения софийски квартал няма.

Цветята се продават на спекулативни цени въпреки продължаващите проверки в различни обекти на служители на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

В навечерието на първия учебен ден КЗП продължава проверките в магазини, предлагащи ученически пособия, ученически униформи, детски спортни принадлежности и екипировка, съобщиха по-рано днес от пресцентъра на КЗП.