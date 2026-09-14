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Тръмп: Украйна и Русия са се съгласили да спрат ударите по енергийната инфраструктура

Тръмп: Украйна и Русия са се съгласили да спрат ударите по енергийната инфраструктура
Снимка: AP/БТА

Американският президент свърза глобалното поскъпване на дизела с войната в Украйна, докато Москва посочва напрежението в Персийския залив като фактор за енергийните пазари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са постигнали договореност да прекратят ударите по енергийните обекти на другата страна.

"Украйна се съгласи да не нанася удари по руски енергийни обекти. Русия се съгласи да направи същото! Покачването на цената на дизела в световен мащаб е причинено основно от войната между Русия и Украйна, а не от Иран", написа Тръмп в Truth Social.

Изявлението му дойде ден след като американският президент публично призова Володимир Зеленски да прекрати украинските атаки срещу руски петролни рафинерии и друга инфраструктура, свързана с производството на дизелово гориво.

Тръмп мотивира призива си с недостига на дизел на международните пазари и рязкото поскъпване на горивото.

През последните месеци Украйна засили атаките с далекобойни дронове срещу руски петролни рафинерии. Ударите ограничиха част от производствения капацитет на Русия и допринесоха за недостиг на горива на руския пазар.

Киев определя петролната инфраструктура като легитимна военна цел, тъй като приходите и продукцията от сектора подпомагат руските военни действия.

Москва приветства призива на Тръмп за прекратяване на украинските удари по енергийните обекти. Кремъл обаче оспорва тезата на американския президент за причините за глобалното поскъпване на горивата и посочва напрежението в Персийския залив като основен фактор за нестабилността на енергийните пазари.

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