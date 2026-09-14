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Най-важното от България на 14.09.2026 г.

Най-важното от България на 14.09.2026 г.
БТА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Днес бе последният ден, в който ЦИК приемаше заявления за регистрация на инициативни комитети, които да издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент в изборите, насрочени за 25 октомври. 

До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези комитетите, които издигнаха Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) подкрепи проекта на правителството за определяне на линията на бедност на 443 евро през 2027 г. Решението е прието с условията, поставени от КНСБ и КТ „Подкрепа“, съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседанието.

Президентът Илияна Йотова заяви в Силистра, че дата за заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) ще бъде определена, ако бъде преценено, че такова заседание е необходимо.

По думите ѝ първо трябва да бъдат анализирани последните актуални данни за рисковете пред националната сигурност, след което ще бъде взето решение за провеждането на КСНС.

"Искаме да направим така, че тези информации да бъдат добре обследвани и най-вече Консултативният съвет трябва да предложи конкретни мерки към другите институции", каза държавният глава.

Брифингът на МВР и прокуратурата по трагичния случай "Петрохан-Околчица", при който загинаха шестима души, предизвика напрежение, емоции, повишаване на тон и взаимни обвинения в лъжа между експерти, близки на загиналите и журналисти.

Още след първите 20-25 минути на пресконференцията журналистът на БНР Силвия Великова призова прокуратурата и експертите да бъдат по-конкретни в представянето на данните.

"Никой не ни отговори как са загинали тримата на хижа "Петрохан". Нищо съществено не чухме от разследващите и днес".

Това заяви пред журналисти майката на загиналия Николай Златков - Ралица Асенова, след като преди това - на двучасова пресконференция от прокуратурата и МВР изнесоха нови данни за трагедията, при която загинаха шестима души. 

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